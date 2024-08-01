Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için tasarladığı stadyumları tanıtırken Neom Stadyumu dikkatleri çekti.

Suudi Arabistan, 2034 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için hazırlıklarına devam ediyor. Orta doğu ülkesi, turnuvada maçların yapılması için inşa edeceği 11 stadyumu tanıttı. Bu stadyumlar arasında en çok ilgi çeken ise Neom Stadyumu oldu.

Turnuva öncesinde henüz inşa edilmemiş olan stadyumların duyurulmasına alışkın olsak da Neom Stadyumu için durum biraz daha farklı zira henüz Neom şehrinin kendisi de yok. Ülkenin akıllı şehri inşa etmesinden sonra stadyum da yerden 350 metre yükseklikte, şehrin çatısına kurulacak.

Yenilenebilir enerji kullanılacak, 46 bin kişilik olacak.

Neon Stadyumu, Arcade tipi bir futbol oyunundaki bir sahaya benziyor. 46 bin kişilik kapasiteye sahip olacak stadyum tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak. Stadyum, Suudi Arabistan'ın yansıtıcı duvarlarla çevrili, dikey konut sistemi ve yüksek hızlı demiryoluyla bilinen The Line adlı doğrusal şehir projesiyle estetik uyum içinde olacak. Stadyumun inşaatı ise 2032 yılında tamamlanacak.

Öte yandan Suudi Arabistan, The Line Projesi'ni gerçekleştirmek için köyleri şiddet kullanarak boşaltmakla ve inşaat için gerekli kaynak miktarı da bir başka eleştiri nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu stadyumlar şu anda nihai tasarımlarına sahip değil ve gerçekte daha farklı statlar görebiliriz.

Bu stadyum gerçek olsaydı orada maç izlemek ister miydiniz?