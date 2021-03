Geçtiğimiz günlerde karaya oturarak Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan gemiyi kurtarmaya çalışan bir ekskavatör, sosyal medya kullanıcılarının yeni aleti oldu. Kullanıcılar, ekskavatörü hayatlarıyla özdeşleştirerek birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde dünya üzerindeki ticaretin en önemli noktalarından birisi olan Süveyş Kanalı'nda fazlasıyla ilginç bir olay yaşandı. 400 metre uzunluğundaki "The Ever Given" isimli dev kuru yük gemisi, kanaldan geçtiği sırada kanalın güney ucunda karaya oturdu. Kanal içinde yan dönen gemi, tüm gemi trafiğinin tıkanmasına neden oldu.

Kızıldeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan son derece önemli bu kanalın tıkanmasıyla birlikte kanalın her iki ucunda da dev bir gemi kuyruğu oluştu. Kanalı tıkayarak saatte 400 milyon dolara zarara neden olduğu ifade edilen geminin kurtarılması içinse çalışmalar hâlâ sürüyor. Durumun ne zaman düzeleceği henüz bilinmezken çalışmalardan çekilen ve bir ekskavatörün dev gemiyi kurtarmaya çalıştığını gösteren fotoğraf, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Gemi kurtarma çalışmalarında ekskavatörün gösterdiği gayret akım başlattı:

Dev gemi karşısında ufacık gözüken bu ekskavatör, birçok sosyal medya kullanıcısının yeni mizah aleti oldu. Bizler de sosyal medya kullanıcılarının ekskavatörle hayatlarındaki sorunları ortaya döktükleri bu keyifli paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik.