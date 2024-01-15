Tesla ve Volvo'dan sonra Suzuki de Avrupa'daki üretimine ara verdi. Kararın arkasındaki sebep olarak Kızıldeniz'de yaşananlar nedeniyle yaşanan tedarik sorunlar gösterildi.

Otomobil üreticileri, son zamanlarda üretimleri durdurmalarıyla gündemde. Geçtiğimiz hafta Tesla, Almanya’daki üretimine ara vermişti. Ayrıca Volvo da aynı şekilde kıtadaki bazı üretimlerini durduracağını açıklamıştı. Bu kararların arkasındaki sebep, tedarik zincirindeki aksamalardı.

Şimdi ise bir başka şirketten benzer bir karar geldi. Suzuki, Macaristan’daki fabrikasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Kızıldeniz'de yaşananlar Suzuki'yi de etkiledi

Açıklamaya göre Suzuki’nin üretime ara verme kararı, 15-21 Ocak arasında geçerli olacak. Bir haftalık aranın sonrasında ise tekrar devam edecek. Şirket, Reuters’a verilen bir demeçte Japonya’dan gelen motorların sevkiyatında gecikmeler yaşandığı için durdurma kararı aldıklarını ifade etti. Yani tıpkı diğerleri gibi tedarik sorunları sebebiyle bu karar alındı.

Şirketlerin üretime ara vermesi, Kızıldeniz’de gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklanıyor. Buradaki olaylar, sevkiyatları aksatarak uluslararası ticarete zarar veriyor. Hâliyle otomobil şirketleri de bu durumdan etkileniyor.

Tesla'nın Türkiye'yi de etkileyebilecek üretim durdurma kararı hakkındaki detaylar için: