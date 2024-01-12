Tesla, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle Almanya'da bulunan fabrikasında üretimi durdurdu. Tesla'nın tahminine göre aksaklıklar, şubat ayı içinde çözülecek ve üretim devam edecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Tesla Model Y üretiminin yapıldığı gigafactory'de üretimin durduğunu açıkladı. Bu aksaklığın nedeni, tedarik zincirinde yaşanan aksamalar.

Orta Doğu bir süredir karışık ve özellikle de Kızıldeniz, bazı silahlı çatışmalara ev sahipliği yapıyor. İşte Berlin'de yaşanan sorunların nedeni de tam olarak bu. Kızıldeniz, Avrupa ile Asya arasındaki nakliye yollarının adeta kalbinde bulunuyor ve yaşanan gerilimin gemileri zora sokması, tedarik zincirinde aksamalar yaşanmasına yol açıyor. Bazı bileşenlere ulaşamaz hâle gelen Tesla da mecburen, fabrikadaki üretimi durdurmak zorunda kaldı.

12 Şubat'a kadar devam edecek

Tesla tarafından yapılan açıklamada, "Eksik bileşenler nedeniyle Berlin-Brandenburg'daki Gigafactory'de araç üretimini 29 Ocak-11 Şubat tarihlerinde birkaç bölge dışında askıya almak zorunda kalıyoruz. Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki Tesla Model Y teslimatlarını etkileyebilir!

Tesla'nın Türkiye'deki internet sitesini kontrol ettiğimizde yeni bir sipariş verilmesi hâlinde tahminî teslimat tarihinin Ocak - Şubat 2024 olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum, önümüzdeki günlerde değişebilir. Almanya'daki tesiste üretimin durması, özelleştirme isteyen tüketicilerin, araçlarına daha geç bir tarihte kavuşmalarına neden olabilir.