Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki, 22 yıllık aradan sonra logosunu değiştirdiğini açıkladı. Markanın yeni logosunda ikonik S harfi korundu ancak 3 boyutlu tasarıma elveda dedik. Yeni logo, ilk aşamada konsept otomobillerde kullanılacak.

Japon otomobil devi Suzuki'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yeniden markalaşma programının bir parçası olarak logosunu değiştirdiğini açıkladı. Bu hamle Suzuki için oldukça önemli çünkü şirketin logosu, 22 yıldır değişmiyordu.

Suzuki'nin yeni logosuna baktığımız zaman sektördeki furyaya dahil olunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; Suzuki'nin yeni logosunda S harfi korunurken 3 boyutlu yapıdan vazgeçilmiş durumda. Ayrıca Suzuki logosunda tercih edilen krom kaplama, yerini parlak gümüşe bıraktı.

Suzuki'nin yeni logosu işte böyle görünüyor:

Suzuki, yeni logosu 29 Ekim 2025 tarihinde başlayacak Japan Mobility Show 2025 etkinlikleri kapsamında resmî olarak tanıtacak. Bu etkinlikte tanıtılacak konsept otomobiller, Suzuki'nin yeni logosunu kullanıyor olacak. Yeni logo, sonraki dönemde de diğer modellere genişleyecek.

Suzuki'nin eski logosu böyle görünüyordu:

Suzuki'nin yeni logosunu nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...