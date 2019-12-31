Fütüristik Tasarımcı Syd Mead, 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

80'li yıllardaki en başarılı bilim kurgu filmlerinde imzası olan tasarımcı Syd Mead 86 yaşında hayatını kaybetti. Mead, filmlerin yanı sıra oyunlardaki çalışmaları ve endüstriyel tasarımlarıyla da ilham kaynağı olmuştu.

Bıçak Sırtı, Tron, Aliens ve Star Trek: The Motion Picture gibi bir döneme damgasını vuran bilim kurgu filmlerinin görsel sanatçısı Syd Mead, lenfoma komplikasyonları nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Mead, filmlere hayat veren tasarımlarının yanı sıra endüstriyel tasarımcı olarak da çalışmıştı.

Mead, Bıçak Sırtı gibi bilim kurgu filmlerinde konsept sanatçısı olarak görev yaptı. Motorlu taşıt endüstrisinde bir süre çalıştıktan sonra, ünlü V'ger yıldız gemisini tasarladığı Star Trek: The Motion Picture'da prodüksiyon illüstratörlüğü yaptı. Bununla birlikte, en çok öne çıkan çalışmalarından biri, Bıçak Sırtı için kullandığı fütüristik tasarımlardı. Mead'in Los Angeles tasarımları ve çizdiği araçlar, zamanının ötesine geçerek tasarımcılara ilham kaynağı oldu.

Mead uzun ve başarılı kariyeri boyunca Aliens, Mission: Impossible 3, Blade Runner 2049 gibi filmlerde de çalıştı. Ayrıca tasarımları Aliens: Colonial Marines, Cyber Speedway, Wing Commander: Prophecy ve CyberRace gibi oyunlarda da yer aldı. Mead, detaylı ve gözalıcı çalışmalarıyla büyük bir vizyoner olarak kabul ediliyordu.

Mead, 60 yıllık tasarım kariyerinin ardından eylül ayında emekliliğini açıklamıştı. Sanat Yönetmenleri Birliği, şubat ayında onu ve çalışmalarını Cameron Menzies Ödülü ile onurlandırmıştı. Filmlerdeki çalışmalarının çoğu, 2017 yılında yayınlanan The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist adlı sanat kitabında yer aldı.