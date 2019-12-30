Windows 10 ve macOS tamamen ayrı dünyaların işletim sistemleri. Microsoft'un işletim sistemini Apple tasarlamış olsaydı nasıl görünürdü, hayal etmek zor. Ancak Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, yeni konsept videosuyla iki sistemi bir araya getirdi.

Apple ürünlerini Microsoft'tan ayıran en önemli şey, Apple'ın donanım ve yazılım ürünlerinde görebileceğiniz farklı tarz ve özellikler denebilir. Peki Windows 10, Apple tarafından geliştirilmiş olsaydı nasıl görünürdü? Birçok insanın merak ettiği bu soruyu, Türk tasarımcı ve YouTuber Kamer Kaan Avdan başarılı bir konsept videosu ile cevapladı.

Daha önce Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 11 ve macOS 11 Ventura'nın güncellenmiş sürümleri için de videolar yayınlayan Avdan, yeni videosuyla hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Videoda Windows 10 ve macOS, şık bir karışımla bir araya geliyor. Ancak Başlat menüsüne ve Menü Çubuğuna alışmak her iki işletim sisteminin kullanıcıları için biraz zaman alabilir gibi görünüyor.

Konsept video, Windows'a iMessage'ı getiriyor ve Edge tarayıcısını Safari ile değiştiriyor. Yeniden tasarlanan Dosya Gezgini, Hızlı Erişim kısmında Masaüstü, İndirilenler, Belgeler, Resimler, Müzik, AirDrop ve iCloud gibi yeni seçenekler getiriyor. Avdan ayrıca işletim sisteminde, bildirimlerin üzerindeki Eylem Merkezi ve Kontrol Merkezi simgelerini de yeniden tasarladı.

Tüm bunların yanı sıra gündüz ve gece saat dilimine göre değişen şık bir karanlık mod ve dinamik duvar kağıtları da var. Tasarım, iPhone'unuzu kullanarak bilgisayarın kilidini açmanıza izin veriyor. Ek olarak, Bing veya Edge'e olan ihtiyacı ortadan kaldıran arama özelliğini yeniden tasarlandı.

Türk Tasarımcı Kamer Kaan Avdan'ın Windows 10'a Apple dokunuşu getiren videosu: