Beklenen Oldu: System Shock Serisi, Tencent’in Eline Geçti

5 yıl önce 3. oyunu duyurulan ancak henüz çıkmayan System Shock serisi, artık Çin merkezli dev şirket Tencent’in ellerine geçti. Duyuru, System Shock serisinin geliştiricisi OtherSide Entertainment tarafından yapıldı.

Oyun dünyasında her geçen gün daha fazla yer edinmeye devam eden Tencent, büyümeye devam ediyor. Şirket, son olarak gözünü popüler yapımlardan ayırarak daha önce dönemine iz bırakan yapımlara döndürmüş durumda.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Tencent’in adını uzun süredir hakkında bir şey duymadığımız System Shock serisiyle yeniden anmıştık. Çinli dev şirket, OtherSide Entertainment tarafından geliştirilen ve henüz iki oyundan oluşan System Shock serisinin sonraki oyunlarının alan adı haklarını kendi üstüne geçirmişti.

System Shock, resmen Tencent'in eline geçti:

Tencent’in bu hareketiyle birlikte System Shock serisinin beklenen 3. oyunu da yeniden gündeme oturmuştu. Bununla birlikte Tencent’in serinin bugüne kadar duymadığımız 4. oyununun da alan adını almış olması, System Shock serisinin de devamlılığını kanıtlamıştı.

İşte iki gün önce gelen bu haberin ardından OtherSide Entertainment’tan resmi bir açıklama geldi. Geliştirici stüdyonun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda System Shock serisinin 2015’te duyurulan 3. oyununun Tencent tarafından geliştirileceği doğrulandı. OtherSide Entertainment’ın tweet’i şu şekildeydi:

“Tencent’in System Shock serisinin ileriye taşıyacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha küçük bir indie stüdyo olarak projeyi kendi başımıza yürütmemiz zorlayıcıydı. Tencent’in lider bir oyun şirketi olarak derin yeteneklerinin ve uzmanlığının, seriyi yeni zirvelere taşıyacağına inanıyoruz.”

System Shock’un Tencent’in ellerine geçtiği resmileşmiş olsa da serinin nasıl devam edeceği ya da en baştan mı başlayacağı sorularının yanıtı henüz verilmiş değil. Tencent, serinin 3. ve 4. oyununda ana hikâyeden koparak yeni bir hikâye anlatmaya da başlayabilir.