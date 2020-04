Bir Bilgisayar Yerine Geçebilen 5 Gelişmiş Tablet

Eski tabletler ile yapabildiğimiz işlemler ile şimdiki tabletler arasında oldukça büyük farklar var. Biz de sizler için bir bilgisayar görevi görebilen tablet modellerini bir araya getirdik. Hoş geldiniz.

Uzun yıllardır hayatımızda olan tabletler, her ne kadar eskisi kadar popüler olmasalarda artık tablet bilgisayar olarak da biliniyorlar. Bunun en önemli nedeni de gerçekten iyi bir tabletin, aynı fiyata sahip bilgisayarlar kadar iyi performans sunması. Üstelik bunu yaparken dokunmatik ekran ve kaliteli görsellikten ödüün vermemesi.

Biz de sizler için bir bilgisayar yerine geçebilen ve dizüstü bilgisayar yerine tercih edilebilecek gelişmiş tablet bilgisayar modellerini listeledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tabletlere göz atalım.

Tablet bilgisayar modelleri:

Lenovo ThinkPad X1 (3. Nesil) (20.000 TL)

Microsoft Surface Pro 6 (13.185 TL)

iPad Pro 12,9 (2020) (7.999 TL)

Microsoft Surface Go (5.499 TL)

Samsung Galaxy Tab S6 (4.999 TL)

Samsung Galaxy Tab S6:

10,5 inç (1600 x 2560 piksel) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855

Eğer iş hayatınızı kolaylaştırmak ve işlerinizi halletmek için bir Android tablete ihtiyacınız varsa, aradığınız şey tam olarak Samsung Galaxy Tab S6. En iyi ve en güncel Android tablet olan Galaxy Sab S6, gerek teknik özellikleri gerek yapabildikleriyle tam olarak işlerinizi görecek nitelikte bir tablet.

Samsung Galaxy Tab S6 satın alındığı zaman S Pen ile birlikte geliyor. Dolayısıyla bu tableti satın aldığınız zaman sizlere masraf olarak çıkacak tek şey klavye olacak. Onun dışında Samsung’un güzel arayüzü One UI, canlı bir görüntü sağlayan AMOLED ekran ve işlerinizi kolayca halledebilme kabiliyeti sizlere standart olarak sunuluyor. Samsung Galaxy Tab S6’nın başlangıç fiyatı 4.999 TL

Microsoft Surface Go:

10 inç, 1800 x 1200 piksel çözünürlüğünde 216 PPI PixelSense ekran İşlemci: Intel Pentium Gold 4415Y

Boyutun değil işlevin önemli olduğunu gözler önüne seren Microsoft Surface Go, adeta bir fiyat performans canavarı. İçerisinde Windows 10 işletim sistemi yüklü olan Surface Go, küçük boyutu ve hafifliğiyle tam bir taşınabilir bilgisayar. İşlerinizi her yerde ve kolayca halledebileceğiniz Microsoft Surface Go, gösterdiği performansa göre oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip. Sıfır Microsoft Surface Go, 5.999 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

iPad Pro 12.9 (2020):

12,9 inç 2048 x 2732 piksel çözünürlüğünde IPS LED ekran İşlemci: 8 çekirdekli Apple A12X Bionic

Apple’ın en yeni güç canavarı iPad Pro’nun 12,9 inçlik modeli geniş ve canlı ekranıyla, güçlü donanımıyla ve hızlı işletim sistemiyle tüm işlerinizi kolayca halledebilmeniz için oldukça güzel bir yapıya sahip. Bu güçlü yapısı sayesinde tam anlamıyla tablet bilgisayar görevini gören iPad Pro 12,9, akıllı klavyesi ve Apple Pencil ile kullanılabilen dokunmatik ekranıyla da çok kullanışlı hale geliyor.

Güçlü donanımının ve akıcı işletim sisteminin yanı sıra iPad Pro 12,9’da ayrı mouse desteği de bulunuyor. Bu şekilde tablete bir mouse bağlayarak yapmak istediklerinizi aynı bilgisayarda olduğu gibi kolay ve hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. iPad Pro 12,9’un başlangıç fiyatı 7,999 TL. Opsiyonel donanım geliştirmeleri yaparak en donanımlı ve en güçlü iPad Pro 12,9’a 12.949 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Dilerseniz en iyi iPad modlinin nasıl seçilebileceğini anlattığımız rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Surface Pro 6:

12,3 inç 2736 x 1824 piksel çözünürlüğünde PixelSense ekran İşlemci: 8. nesil Intel Core i5-8350 / i7-8650U

İş için kullanılabilecek tabletler listesinin zirvesine oynayan Microsoft Surface Pro serisinin en son üyelerinden biri olan Surface Pro 6, güçlü yapısının yanı sıra tasarımıyla da öne çıkan bir tablet bilgisayar. Akıcı Windows 10 Pro işletim sistemi sayesinde birçok işi hızlıca halledebileceğiniz Microsoft Surface Pro 6, aynı zamanda dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Siyah ve Gri tonlarıyla çekici bir tasarıma sahip olan Microsoft Surface Pro 6’nın tek dezavantajı, klavye veya kalemle birlikte gelmiyor olması. Onun dışında gerek gücü gerek kullanışlı olmasıyla iş amaçlı tabletlerin başında gelen Surface Pro 6’nın 256 GB’lık versiyonunun fiyatı 13.185 TL.

Lenovo ThinkPad X1 (3. Nesil):

14 inç 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde IPS LED ekran İşlemci: Intel Core i7-8550U

Listenin en pahalı modeli olan Lenovo ThinkPad X1, yedi nesil geliştirilmiş bir model ancak bizim listemizde ThinkPad X1’in üçüncü nesli yer alıyor. Bunun sebebi, serideki en çok yenilik getiren modelin bu nesil ile birlikte gelmiş olması. Çıkarılabilir bir klavyeyle gelen bu güçlü cihaz, her türlü koşula göre ayarlanabilir olabildiği için oldukça kullanışlı bir hal alıyor. Bu şekilde de her türlü koşulda çalışmalarınızı kolayca yürütebiliyorsunuz.

Üzerinde iki adet Thunderbolt 3 girişi bulunan cihazda ThinkPad Pen Pro da standart olarak geliyor. Bu nedenle cihazı satın alırken ek bir parçaya ihtiyaç duymuyorsunuz. 3K görüntü sunan bu koca ekranlı cihazın fiyatı ise biraz tuzlu. Listemizin en pahalı ve en güçlü makinesi olan 3. nesil Lenovo ThinkPad X1, ortalama 20.000 TL gibi bir ücret ödenerek satın alınabiliyor.

Zamanla dizüstü bilgisayarların yerini alabilecek potansiyele erişmiş tabletleri listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer sizlerin de kullanışlı bulduğunuz ve hoşunuza giden gelişmiş tabletler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.