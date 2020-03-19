En İyi iPad Modeli Hangisi? iPad Nasıl Seçilir?

Tabletler her ne kadar artık popüler cihazlar olmasa da iPad gibi öncü ürünler, dizüstü bilgisayarlara ciddi şekilde kafa tutmaya başladı. Peki Apple'ın kendi mağazaları üzerinden satışına devam ettiği kaç iPad modeli var, hangisi en iyisi ve iPad seçimi nasıl yapılmalı? Sizin için bir iPad rehberi hazırladık.

Apple yeni modelleri kadar eski iPad tabletleri de çok satılıyor. iPad Air 2 ve iPad 6. nesil gibi çıktığı döneme damga vuran tabletleri var. 2. el piyasasında da en çok satılan tabletler arasında bu modeller yer alıyor. Kendi işletim sistemleri olması ve Apple’ın donanımlarının yer alması nedeniyle cihazlar hâlâ iyi performans sergiliyor diyebiliriz. Ancak tabii ki de aradan geçen zamanda değişen ekonomik koşullar, iPad almak isteyenleri de vurdu.

Bir tablet satın alırken hangi kullanım için almak istediğiniz de çok önemli. Eğer grafik çizimleri yapmak, en son çıkan oyunları oynamak için kullanıyorsanız bazı eski modeller sizi performans açısından üzebilir. Bu modelleri almaktansa yenilere yönelmek daha doğru olabilir. iPad Pro’nun eski modelleri ise özellikleri ve donanımı ile alınabilecek en iyi 2. el ipad modelleri arasında yer alıyor.

Eski iPad modelleri ikinci el olarak satın alınır mı?

Direkt bir cevap vermektense tabletlerin kullanım yönlerini ve özelliklerini anlatmak daha doğru olabilir. Örneğin iPad 7. nesil modeli karşımıza giriş seviyesinde bir tablet olarak çıkıyor. Eski modellerine baktığımızda da yine giriş seviyesinde ve iş görebilecek bir tablet olarak söylenebilir. Özellikle sadece ders çalışmak, internette gezinmek ve oyun oynamak isteyen kullanıcılar için eski modeller ideal olabilir.

iPad Mini 3 sonrasında gelen Mini 4 performansıyla kullanıcılarını memnun etmişti. Eski modele göre ekstra işlemci gücü ile uygulama çalıştırma performansı önemli ölçüde artmıştı. Güncel olarak satılan iPad Mini 5, Mini 4’e göre çok daha hızlı çalışıyor. Bu nedenle eski Mini modellerini ikinci el almaktansa, yeni ve güncel bir modele yönelmek daha doğru olabilir. Yine de büyük ekran sevmiyorsanız tüm Mini modelleri tercih edilebilir.

Eski modellerinden biri olan iPad Air 2, ikinci el olarak da fazlasıyla görebileceğiniz bir model. Ancak 512 MB RAM ve eski işlemcisi ile performans açısından sizi pek mutlu etmeyebilir ve hatta yeni nesil uygulamalar ve oyunları çalıştırırken problem çıkarabilir. iPad Air 3 ise ikinci el fiyatı yüksek olan bir cihaz. Dolayısıyla yeni modelleri biraz daha bütçeniz zorlayarak sıfır satın almak daha mantıklı görünüyor.

Grafik çizimleri, fotoğraf düzenleme ve iş yönetimi gibi profesyonel kullanımlar için bir tablet arıyorsanız tercihiniz iPad Pro olacaktır. Apple tabletleri arasında performans açısından en çok verimi sağlayan ve güçlü olan model iPad Pro’lar. Birçok profesyonel DJ ve grafik sanatçısı da bu modeli tercih ediyorlar. Pro’ların eski modelleri de oldukça iyi iş çıkarıyor. Bütçeniz uygunsa ve profesyonel kullanım için alıyorsanız tercih edilebilir.

Apple tabletlerinin en büyük özelliği aslında iPadOS isimli kendi işletim sistemi. Bu da donanımları stabil tutma ve cihazın sürekli tam performans vermesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda güncellemeler ile eski cihazların yavaşlaması bir nebze de olsa engelleniyor. 2. el olarak bir iPad almak isterseniz, iPad Pro ve iPad Air en iyi tercihler olacaktır. Diğer modellerin yeni versiyonları da şu an neredeyse aynı fiyata satılıyor.

Yeni nesil iPad modelleri arasından hangisi en iyisi?

iPad Pro,

iPad Air,

iPad,

iPad Mini 5.

iPad Mini 5:

Çözünürlük: 7.9 inç, 2048x1536

İşlemci: A12 Bionic çip, M12 yardımcı işlemci, Neural Engine

Bellek: 3 GB

Kamera: 8 MP arka kamera, 7 MP ön kamera

Depolama: 64 GB, 256 GB

iPad Mini 5 performans olarak kendisinden daha büyük çözünürlüklere sahip diğer modeller ile neredeyse birebir aynı. İşlerini küçük ekranda halletmek isteyen ama aynı zamanda performans isteyenler için dikkat çekici olabilir. Bir önceki model iPad Mini 4’e göre 3 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Bu modeli büyük ekran sevmiyorsanız tercih etmeniz daha doğru olabilir.

iPad:

Çözünürlük: 10.2 inç, 2160x1620

İşlemci: A10 Fusion çip, M10 yardımcı işlemci

Bellek: 3 GB

Kamera: 8 MP arka kamera, 1.2 MP ön kamera

Depolama: 32 GB, 128 GB

Giriş seviyesi diyebileceğimiz bir tablet. WiFi ve LTE bağlantı imkanı sunuyor. Apple bu modelin uygun fiyatlı olmasına rağmen oldukça hızlı ve hatta bir bilgisayardan daha güçlü olduğunu savunuyor. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma ve grafik tablet olarak kullanma imkanı var. Ayrıca PS4 ve Xbox oyun kumandaları ile eşleşebiliyor. Fiyatı ve performansı göz önüne alındığında herkes için uygun bir tablet diyebiliriz.

iPad Air:

Çözünürlük: 10.5 inç, 2224x1668

İşlemci: A12 Bionic çip, M12 yardımcı işlemci, Neural Engine

Bellek: 3 GB

Kamera: 8 MP arka kamera, 7 MP ön kamera

Depolama: 64 GB, 256 GB

Başlangıç fiyatı 3,499 TL olan yeni nesil iPad Air, şık ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. WiFi bağlantısının olduğu her yerde internete bağlanabiliyor. Bunun dışında Apple Pencil ile grafik tablet gibi de kullanılabilir. Hafifliği ve boyutu ile dilediğiniz her yere götürebilirsiniz. Yani bir nevi dışarda çalışmayı sevenler, öğrenciler ve gezginler için oldukça ideal bir model. Fiyatı ve performansıyla yarı yolda bırakmaz denilebilir.

iPad Pro:

Çözünürlük: 12.9 inç, 2732x2048 ve 11 inç, 2388x1668

İşlemci: A12Z Bionic çip, Neural Engine, M12 yardımcı işlemci

Bellek: 4 GB (1 TB’lık model 6 GB)

Kamera: 12 MP arka kamera, 7 MP ön kamera

Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB

Apple'ın yeni iPad Pro modelleri de tanıtıldı. Biri 11 inç ve diğeri 12.9 inç. Ekran boyutları dışında özellikleri birebir aynı. Yani aralarındaki fiyat farkı sadece ekran boyutundan ve aynı zamanda depolama alanına göre değişiyor. Adobe Photoshop gibi uygulamaları da çalıştıran bu model için Apple “çoğu dizüstü bilgisayardan daha hızlı” ifadesini kullanıyor. Bir başka deyişle iPad Pro modellerinin hepsini profesyonel düzeyde kullanıma uygun şekilde tasarlıyor.

Yeni iPad modelleri performans açısından oldukça iyi iş çıkarıyor. Başlangıç cihazlarından biri olan iPad, normal kullanımlar için tercih edilebilecek bir model. Fiyatı da diğer iPad modellerine kıyasla daha uygun. Açıkçası profesyonel kullanımlar için bir tablet arıyorsanız Apple bu konuda en iyi markalardan biri. Ancak günlük kullanımlar için tablet alacak kullanıcılara fiyatlar biraz yüksek gelebilir.