Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two Interactive, Dirt ve F1 gibi yarış oyunlarını geliştiren Codemasters'ı satın alıyor. Hisse satın alımı ve nakit ödeme şeklinde gerçekleşecek bu anlaşma yaklaşık 1 milyar dolara mâl olacak.

Oyun sektörü, bugün dünyanın en büyük sektör dallarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Tabii bu devasa sektörün kendi devleri bulunuyor. Bu devlerden bir tanesi de oyun dünyasının en popüler oyunlarını çıkaran Rockstar Games ve 2K'in sahibi olan Take-Two Interactive.

Günümüzün en popüler spor oyunlarından olan NBA 2K serisini çıkaran 2K ve GTA, Red Dead Redemption gibi büyük markaların sahibi olan Rockstar Games'i kendi çatısı altında barındıran Take-Two, bir stüdyoyu daha yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katıyor.

Take-Two, Codemasters'ı satın alıyor

Take-Two Interactive, Dirt ve F1 oyunlarının arkasındaki stüdyo olan İngiltere merkezli Codemasters'ı da kendi çatısı altına almaya hazırlanıyor. Hisse alımı ve nakit ödeme şeklinde gerçekleşecek bu anlaşmanın maliyeti 994 milyon dolar civarında olacak. Şirketler arasındaki anlaşmanın 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Take-Two, anlaşmayla ortaya koyacağı 994 milyon dolar ile Dirt ve F1 gibi spor oyunlarında uzmanlaşmış bir stüdyoyu bünyesine katmış olacak. Codemasters'ın elinde Dirt ve F1'e ek olarak World Rally Championship oyunlarının hakları da bulunuyor ki ilk oyunun da 2024 yılında çıkış yapması bekleniyor. Take-Two, Codemasters'ın lisanslarının ve deneyiminin 2K ile birleşeceğini de dile getiriyor.

Oyun dünyasında özellikle son yıllarda bu tür büyük satın alım işlemlerini sık görmeye başladık. Microsoft, eylül ayında id, Arkane ve Bethesda'nın sahibi olan ZeniMax Media'yı satın aldığını duyurmuştu. Ayrıca Sony de elinde bulundurduğu stüdyoların arasına Insomniac Games'i dâhil etmişti.