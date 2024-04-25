Yeni bir çalışma, takip edilebilir plastik atıkların neredeyse dörtte birinin sadece 5 büyük firmaya ait olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan tek suçlu bu firmalar değil elbette.

Plastik kirliliği ile mücadelede insanlık olarak dramatik şekilde başarısız oluyoruz. Okyanusların derinliklerinden çıkarılan ve ilk defa keşfedilen organizmalarda bile mikro plastik izlerine rastlıyoruz. Bu yüzden de plastik atıkları kontrol edebilmek büyük önem taşıyor

2018 ve 2022 yılları arasında toplanmış olan 1,87 milyon çevresel plastik atığı inceleyen araştırmacılar, bu atıkların hangi firmalara ait olduğunu da raporladı. Buna göre atıkların yarıdan fazlasının kökeni ortaya çıkarılabiliyor ve tam olarak hangi firma ile ilişkilendirilebilecekleri biliniyor.

Birinci sırada içecek devleri var

Listenin ilk iki sırasında Coca Cola ve PepsiCo yer alıyor. Takip edilebilir çöplerin sırasıyla %11'i ve %5'i bu iki firmadan geliyor. Onları çok uluslu gıda ve içecek devleri Nestle ve Danone takip ederken beşinci sırada ise tütün ürünleri pazarının önemli aktörlerinden Altria yer alıyor.

Araştırmacılar, kısa ömürlü ya da tek kullanımlık plastik ürünlerden uzak durulmasının büyük fayda sağladığını belirtiyorlar. Tüm takip edilebilir plastik atıkların ise yarısının 56 firmadan geldiğine dikkat çeken araştırmacılar, bir firma üretimini arttırdıkça plastik atık miktarının da arttığını söylüyorlar. Özellikle yiyecek içecek firmaları bu konuda başı çekiyor.

Araştırmacılar, yiyecek ve içecek firmalarının çevre bilinci konusunda adım atmaları gerektiğini ifade ediyor. Özellikle ayaküstü ya da elde tüketilen yiyecek ve içeceklerin çöpleri ciddi bir sorun oluşturuyor. Yani plastik ambalaj kullananlar tek suçlu değil, yediklerinin ambalajlarını yerlere atanların da suçu var.

Araştırma Science Advances'ta yayımlandı.