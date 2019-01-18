Tam 15 Yıldır Geliştirilen Vektörel Çizim Programı Inkscape 1.0 Alpha Çıktı

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Açık kaynak vektörel çizim uygulaması Inkscape, tam 15 yıllık geliştirme sürecinin ardından 1.0 versiyonuyla geldi.

Windows'ta vektörel çizim programı konusunda birçok alternatif olmasına rağmen hem MacOS hem Linux hem de Windows'ta çalışan bir uygulama bulmak güç. Piyasanın en eli yüzü düzgün uygulamalarından Inkscape, tam 15 yıllık geliştirme sürecinin ardından 1.0 Alpha versiyonuna geçiş yaptı.

1.0 versiyonuyla ilk dikkat çeken, 4K/HiDPI ekranlar için geliştirilmiş arayüz ve tema desteği oluyor. Bununla birlikte araç çubuğu daha pratik ve kısayolların kolayca bulunabilmesi için daha düzenli hale getirildi. Grafik tabletler için de bir uyumluluk modu bulunduran program, geçen 15 senenin hakkını vermişe benziyor.

Program henüz alpha aşamasında ve bu yılın sonlarına doğru tam sürüme geçmesi bekleniyor.

Siz de 1.0 güncellemesiyle gelen bütün yeniliklere buraya tıklayarak ulaşabilir, 1.0 Alpha sürümünü ise buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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Kaynak : https://news.softpedia.com/news/inkscape-1-0-open-source-vector-graphics-editor-is-finally-coming-after-15-years-524596.shtml
Etiketler: inkscape 1.0
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