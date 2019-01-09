Online eğitim platformu olan Udemy, Java programlama dilini ileri seviyede öğrenmek isteyenler için Sıfırdan İleri Seviyeye Komple Java Geliştirici Kursu'nu 409,99 TL yerine yalnızca 24,90 TL'ye sunuyor.

Programlama dilleri söz konusu olduğunda Java’nın ayrı bir yeri olduğu su götürmez bir gerçek. Android’den web programcılığına kadar pek çok alanda kullanılmakta olan Java, dünyanın en popüler programlama dilleri arasında yer alıyor.

Çok yakın bir geçmişe kadar Java öğrenmenin en kısa yolu, fiziksel programlama kursları olsa da online eğitim platformlarının ortaya çıkması ile birlikte işler tamamen değişmiş durumda. Özellikle yazılım ve programlama alanında online eğitimde dünya lideri olan Udemy’nin, Webtekno takipçilerine özel yeni yıl kampanyası dahilinde Java’yı ustalıkla öğrenebileceğiniz Sıfırdan İleri Seviyeye Komple Java Geliştirici Kursuna 409.00 TL yerine 24.99 TL’ye kayıt olabilirsiniz.

Toplam 222 dersten oluşan kurs, 40 saat 32 dakikalık sürede Java hakkında kafanızda hiçbir soru işareti kalmamasını sağlıyor. Kurs dahilinde nesne yönelimli programlamanın tüm konseptlerini, Multithreading konseptlerini, JDBC ve Mysql veritabanını kullanmayı, dosya işlemlerini, Swing kütüphanesini kullanarak profesyonel masaüstü uygulamaları geliştirmeyi, Java ile 2 boyutlu oyunlar yazmayı, Swing ve Mysql veri tabanını kullanarak kurumsal uygulamalar geliştirmeyi, nesne yönelimli programlama temellerini öğrenerek özgeçmişinize “ileri seviyede JAVA biliyorum” yazabileceksiniz.

Online eğitimde dünya lideri Udemy’nin, Java programlama dilini A’dan Z’ye öğrettiği Sıfırdan İleri Seviyeye Komple Java Geliştirici Kursu’na %94 indirimle yalnızca 24.99 TL’ye sahip olmak ve kurs hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Udemy’nin resmi kurs sayfasını ziyaret edebilirsiniz.