Apple'ın Yeni Nesil iPod Touch Tanıtacağı İddia Edildi

2018 model iPhone modelleri ile satışlar konusunda büyük fiyasko yaşayan Apple'ın 2019 yılında yeni nesil bir iPod Touch modeli tanıtabileceği iddia edildi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) yer almadı. Fakat Apple ürünleri merkezli bir Japon internet sitesi olan Mac Otakara, CES 2019’da çalışmaya devam etti ve fuarda yer alan Apple’a yakın kaynaklardan bazı önemli bilgiler edinmeyi başardı.

Mac Otakara tarafından aktarılan bilgiye göre Cupertino merkezli teknoloji devi, 7. nesil iPod Touch’lar üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Yeni nesil bir iPod Touch’ın ne zaman başlatılabileceği ya da hangi özelliklere sahip olabileceği konusunda bir bilgi vermeyen şirket, güncellemenin donanım üzerinde odaklanacağını söyledi.

Apple, piyasadaki en güncel iPod Touch modellerini Apple A8 işlemci, 8 megapiksellik bir arka kamera ve altı farklı renk seçeneği ile 2015 yılında duyurmuştu. 2017 yılında depolama alanı ile ilgili güncelleme gerçekleştiren şirket, 32GB ve 128GB’lık sürümlerle günümüz ihtiyaçlarına uygun depolama seçenekleri sundu.

Apple’ın yeni nesil bir iPod Touch modelinde daha gelişmiş bir işlemci ve daha gelişmiş bir kamera dışında nasıl bir iyileştirme gerçekleştirebileceği şu an için bilinmiyor. Ancak gelen bilgilere göre şirket, iPad Pro’dan sonra yeni nesil iPod Touch modelinde de USB Type-C bağlantı noktasına geçiş yapacak.