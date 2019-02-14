Opera web tarayıcısının tasarımı yenileniyor ve birçok önemli özellik kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

Her ne kadar şu an için masaüstü ve mobil taraftaki web tarayıcı rekabetinde Google Chrome liderliğini devam ettirse de gerek Mozilla Firefox gerekse de Opera, bu noktada önemli adımlar ile rekabeti korumaya devam ediyor.

Bu bağlamda Opera’nın yeni geliştirici sürümü, birçok farklı özelliği ve baştan aşağı yenilecek olan tasarımı gözler önüne sermiş oldu. Anlaşılan o ki Chrome karşısında çok daha sağlam durmak isteyen Opera, kullanıcı deneyimine yoğunlaşıyor.

Reborn 3 (R3) kod ismi ile geliştiricilerin üzerinde çalıştığı yeni sürümde, Opera’nın çok daha modern bir tasarım anlayışına geçiş yaptığı anlaşılıyor. Bununla birlikte son yılların popüler gelişmesi koyu tema da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Öte taraftan sekmeler bölümünde de değişiklik yapılıyor. Çok daha temiz ve içerik odaklı hazırlanan çerçeve ve sekme sisteminde, fotoğrafçılardan ilham alındığı ifade edilen önemli değişiklikler kendini gösteriyor.

Sadece tasarım anlamında değil, kullanım kolaylığı açısından da hem sekme sistemi hem de ekran görüntüsü araçları gibi özellikler yeni Opera ile birlikte kullanıma sunulacak. Doğrudan yazılım geliştirici ekip tarafından ise iddialı sözler sarf ediliyor. Zira ekip, hem özellik hem de işlevsellik anlamında Opera’nın yeni sürümüne yaklaşabilecek bir başka tarayıcı daha olmadığını ifade ediyor.

Tüm bunların dışında Kripto Para Cüzdanı entegrasyonu tarafında da önemli gelişmeler sağlanacak. Kripto para kullanımlarını, doğrudan web tarayıcı üzerinden de yapmak mümkün olacak. Her ne kadar doğrudan doğruya üzerinde durulmasa da güvenlik tarafında da birçok iyileştirmenin kendini göstereceğini söylemek, hiç de yanlış olmayacaktır.

Şu an için geliştirme süreci devam etmekte olan Opera R3 sürümü, final versiyonu ile 2019 Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Hem Windows hem macOS hem de Linux tarafı için eş zamanlı çıkış yapılacak.

Bu güncellemenin ardından, Opera’nın Chrome ve Firefox karşısında kullanıcı sayısı bakımından nasıl bir üstünlük sağlayacağı da merak konusu halini alıyor.