Daha önce hiç Google Chrome üzerinden sürükle ve bırak özelliğini denemiş miydiniz? Eğer denemediyseniz bu yeni özelliği kullanmaya başlamanızı tavsiye ederiz.

Artık birçok internet kullanıcısı, tarayıcı üzerinden dosyaları sürükleyerek başka bir sekmede hemen açabileceğini biliyor. Sürükle ve bırak özelliği sayesinde destekleyen dosya türlerindeki içerikleri kolaylıkla bir diğer sekmeye taşıyabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir Microsoft Edge geliştiricisi tarafından ortaya çıkan bilgiye göre hem Microsoft’un Chromium tabanlı tarayıcısına hem de teknoloji devi Google’ın Chrome tarayıcısına yeni bir özellik geliyor. Bildiğiniz üzere, Google Chrome ve birçok diğer tarayıcının mevcut ve önceki sürümlerinde bir dosyayı tarayıcının üzerine sürükleyip bıraktığınızda yeni bir sekmede açılıyordu.

Bu özellik her ne kadar kullanışlı olsa da bazı sayfalarda istenmedik sonuçlara yol açabiliyordu. Hatta Google Chrome üzerinde bir internet sitesini sürükle ve bırak özelliği kullanarak taşıdığınızda, bu dosyaların özelliğe pek uyumlu olmadığını görebilirsiniz. Eğer dikkatli olmazsanız, sonuç sitenin ve dosyaların kaybedilmesi olacak ve bu son derece sinir bozucu bir durum. Neyse ki Google bu sorunu çözmeye hazırlanıyor. Eğer Google Chrome ya da Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcı penceresi üzerinde herhangi bir dosya, görüntü ya da videoyu sürüklerseniz taşıdığınız içeriğin diğer sekmede direkt olarak açıldığını göreceksiniz.

Chromium 85.0.4163.0 ile sürükle ve bırak özelliği iyileşiyor:

Chromium 85.0.4163.0 ile Google bu konuda bir değişikliğe gitme kararı almış durumda. Varsayılan özelliği değerlendirdiğimizde sürükle ve bırak özelliği, dosyayı mevcut sekme yerine yeni bir sekmede açacak. Dosyayı mevcut sekmede açmak için ise dosyanın ekranın üst kısmına sürüklenmesi ve sekme üzerinde bırakılması gerekiyor. Bu yeni sürükle ve bırak özelliğinin çoktan en güncel Canary güncellemesine eklendiğini belirtelim. Özelliğin yakında teknoloji devi Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısına da uyumlu hale getirilmesi bekleniyor.

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