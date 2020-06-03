Microsoft Edge, Tüm Windows 10 Sürümlerine Otomatik Yüklendi

Microsoft, Windows 10’unun yeni güncellemeleriyle birlikte Chromium tabanlı Edge'i, bütün Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Windows 10’unun bütün versiyonları için yayınlanan güncellemelerin tamamında Edge, otomatik olarak cihazlara yüklenecek.

Microsoft, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge’i daha fazla insanın kullanması için birçok farklı çalışma yapıyor. Microsoft, son olarak ise bütün Windows 10 sürümlerinde Edge tarayıcısını dahili olarak sunmaya başladı.

Windows 10’unun KB4541301, KB4541302 ve KB4559309 güncelleştirmeleri Windows 10 1803, 1809, 1809, 1903 ve 2004’e sahip herkes tarafından kullanılabilir hale getirildi. Bu üç güncelleme ile Chromium tabanlı Edge, bütün Windows 10 cihazlara otomatik olarak yüklendi.

Windows Update kullanarak Edge’i yüklemek isteyenler, Edge otomatik olarak yüklendikten sonra tarayıcıyı kaldıramıyorlar. Windows 10’un hemen hemen bütün sürümleriyle Edge otomatik olarak gelmesine rağmen Windows 10 Enterprise ve Education kullananlar Edge'i otomatik olarak edinemeyecekler. Bu iki Windows 10 sürümünü kullananlar Edge kullanmak isterlerse, tarayıcıyı Microsoft’un sitesinden indirip, kurmak durumundalar.

Microsoft’un Edge’i Chromium tabanlı hale getirmesi tarayıcıyı daha performanslı ve daha güvenli hale getirmenin yanında Chrome uzantılarına destek vererek daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağladı. Chromium tabanlı yeni Edge, bu nedenle birçok kullanıcı tarafından beğenildi.