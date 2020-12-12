Tarihin En Uzun Pozlama Süresine Sahip Fotoğrafı Keşfedildi

Hertfordshire Üniversitesi'nin Bayfordbury Gözlemevi'nde, tarihin şimdiye kadar en uzun süre boyunca pozlanmış fotoğrafı, şans eseri bir bira kutusunun içinde keşfedildi. Fotoğraf, yıllar içinde değişen gök cisimlerinin hareketlerini gözler önüne seriyor.

Uzun pozlama, özellikle gök cisimlerinin, türlü ışık oyunlarının ve kimi zaman da etkileyici doğa ve manzara fotoğraflarının çekiminde kullanılan bir teknik. Bu tekniği kullanarak fotoğraf üretirken, çekimi yapacağınız fotoğraf makinesini sabitlemek gerekiyor. Uzun pozlama, birkaç dakika veya birkaç saat sürebiliyor. Başka bir deyişle buradaki süre limiti, fotoğrafçının elde etmek istediği görüntüye bağlı olarak değişiyor.

Hertfordshire Üniversitesi'nin Bayfordbury Gözlemevi'nde, David Campbell tarafından şans eseri keşfedilen bu yeni fotoğrafın hikayesi ise biraz farklı. Fotoğrafı çeken kişi, Regina Valkenborgh isimli bir fotoğrafçı ancak bu fotoğrafın varlığından, keşfedildiği bu günlere kadar onun da haberi yokmuş.

2012 yılında aynı üniversitede bir öğrenciyken teknolojik ekipmanlar kullanmadan fotoğraf çekmek istediği için iğne deliği kamera olarak bir bira kutusu kullanan Regina Valkenborgh, bunu pek çok kez denediğini ancak genelde başarısız olduğunu, bu sebeple de 2012 yılında kurduğu o sistemi de çoktan unuttuğunu söylüyor.

Aradan geçen 8 yılın ardından bulunduktan sonra ise artık bu fotoğraf, dünyanın en uzun süre boyunca pozlanmış fotoğrafı. Fotoğrafın en etkileyici yanı ise, tam 8 yıl boyunca sabit bir noktadan gökyüzündeki hareketleri kaydetmiş olması. Valkenborgh'un fotoğrafı bulunmadan önce ise bu rekoru Michael Wesely isimli bir fotoğrafçının 4 yıl 8 ay boyunca pozladığı bir başka fotoğraf elinde bulunduruyordu.