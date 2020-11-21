Yapay zekalar ilerleyip gerçekte olmayan insanların fotoğraflarını üretmeye başladı. Bazı kişiler de var olmayan insanların fotoğraflarını ve görsellerini satmaya, kullanmaya başladı.

Teknoloji ve yapay zeka ilerledikçe oldukça farklı ve ilginç kullanımlarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Artık hiç var olmamış insanların fotoğraflarını satın alabileceğiniz internet siteleri var. Bu sahte insanlar sanılandan daha yaygın.

Diyelim ki Tinder’a girdiniz ve biriyle eşleştiriniz. Ya da sosyal medyada trollük yapan birinin profil fotoğrafına baktınız. Belki de bir sitede bir ürün yorumu okurken denk geldiniz. Bu insanların hiçbiri gerçek olmayabilir. NVIDIA'nın geliştirdiği yapay zeka, son yıllarda iyiden iyiye gelişti. New York Times'ın interaktif içeriğinde de bir yapay zekanın insanları nasıl şekillendirebileceği çok net bir şekilde gösteriliyor.

Sahte insan fotoğrafı pazarı

Yapay zeka tabanlı olarak var olmayan insanların görüntülerinin oluşturulduğu ve satıldığı pek çok platform ya da internet sitesi var. Generated.Photos adlı sitede “özel, dertsiz” bir sahte insan almak için 2,99 dolar yeterli oluyor. İsteyenler 1000 dolara 1000 kişi alabiliyor.

Diyelim ki firmanızın sitesini daha küresel göstermek istiyorsunuz ancak rakiplerinizin de bulabileceği stok fotoğraflardan da uzak duruyorsunuz. Çözüm basit, bu haberimizdeki siteye girerek bedava bir hayali insan fotoğrafı edinebilirsiniz. Hatta bu hayali kişiyi etnik köken, yaş gibi kıstaslarla belirleyebilirsiniz.

Bu sahte insanlar son yıllarda internette daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Var olmayan bir fotoğraf kullanarak internette trollük yapanlar, başka gruplara sızmaya çalışanlar, sahte profillerle insan dolandıranlar ortaya çıkmaya başladı.

Sistemler gittikçe gelişiyor

İlk olarak 2014 yılında bu teknolojinin ortaya çıktığını söyleyen araştırmacı Camille François, ilk başlarda ortaya çıkan görüntülerin The Sims oyunundaki karakterlere benzediğini söylüyor. Şimdi ise dikkatli bakmadan görüntüleri ayırmak neredeyse imkansız gibi gözüküyor.

Tabii bu yapay zekalar kusursuz değil. Temel olarak bütün yapay zeka sistemleri insanların onları eğitmek için kullandığı verileri, binlerce ayırma sorusuyla ele alıyor. Haliyle insanların önyargıları ve kusurları da yapay zekaya geçiyor. Kadınların cam tavana takılıp daha yüksek seviye yönetici kademelerine getirilmemelerinden dolayı, insan kaynakları yapay zekalarının geçmiş CV’leri inceleyerek eğitildiği durumlarda erkekleri kadınlardan önce terfi ettirmesi gibi olaylar da bu durumun bir yansıması.

İnternette dolaşırken gözlükleri hatalı duran, gözleri kayık, kulakları dengesiz ya da arka planı blurlanmış/boş olan insan fotoğraflarının sahte olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?