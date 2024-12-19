İspanya'da gerçekleşen ilk çıplak sinema gösterimi tarihe geçti. Etkinliğin amacının çıplaklık algısını yıkmak olduğu belirtildi.

İspanya'da dikkat çekici olduğu kadar ilginç olan tarihin ilk çıplak sinema gösterimi gerçekleşti.

Etkinlik, Valensiya’daki Lys ve Barselona’daki Girona sinemalarında düzenlendi. Hatta üçüncü bir gösterimin Madrid’de gerçekleşmesi planlanıyordu ancak gösterim açıklanmayan bir nedenle iptal edildi.

Etkinlikte yaklaşık 50 izleyici, sinema salonuna girerek çantalarını yere bıraktı ve üzerlerindeki kıyafleteri çıkardı. Kıyafetlerini tamamen çıkaran izleyiciler, koltuklarına havlularını sererek oturdular. Gösterim öncesinde ve esnasında diğer izleyicilerle sohbet eden katılımcılar, sinema deneyimini tamamen çıplak bir şekilde yaşadı.

Toplumdaki çıplaklık algısının yıkılması amaçlanmış

Gösterimde Marisa Crespo ve Moises Romero’nun Noel temalı gerilim filmi "Tu no eres yo" izleyicilere sunuldu. Valensiya Naturist Derneği üyeleri filmde figüran olarak yer aldı. Filmin final sahnesinde yer alan bir ritüel için dernekten katılımcılar seçildi. Dernek üyesi Juan Angel Manzano, bu deneyimi “muhteşem” olarak tanımladı ve çıplak figüranların oyunculara özgüven kazandırdığını belirtti.

Gerçekleşen etkinlik sadece bir sinema deneyimi değil, aynı zamanda toplumdaki çıplaklık algısına dair bir sorgulama fırsatı sunduğunu iddia ediyor. Valensiya Naturist Derneği Başkan Yardımcısı Segimon Rovira, bu tarz etkinliklerle çıplaklık kavramını cinsellikten ayırarak normalleştirmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Organizatörler, bu tür etkinliklerin artmasını ve farklı kültürel alanlarda da yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Etkinlikten paylaşılan görüntüleri buradan izleyebilirsiniz. Görüntülerin +18 olduğunu belirtelim.

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