2024'te Türkiye'de En Çok İzlenen Sinema Filmleri Belli Oldu

Box Office verileri, 2024'te Türkiye'de en çok izlenen filmleri ortaya çıkardı. İlk 10 sıradaki filmlerin yarısının küçük yaştaki izleyicilere hitap eden yapımlar olması dikkat çekti.

Bir yılı daha arkamızda bırakmak üzereyiz. 2024 yılı, sinema açısından çok dolu geçmedi desek herhalde yanılmış olmayız. Deadpool&Wolverine, Ters Yüz 2, Venom: Son Dans, Dune: Part Two gibi bazı popüler yapımlar seyirciyle buluşmuş olsa da 12 aylık süreçte salonları sallayan 12 film saymak çok mümkün değil. Peki geride bıraktığımız 11 buçuk aylık süreçte Türkiye'de en çok izlenen filmler hangileri oldu?

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yıl Türkiye'nin vizyon şampiyonu Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör oldu. Toplam 43 hafta vizyonda kalan ve 2.814.961 milyon kişiyi beyaz perdenin karşısında toplayan yapım, 306.749.007 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında Ters Yüz 2, üçüncü sırasında ise Lohusa filmi yer aldı.

2024'te Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi