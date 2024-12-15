2024'te Türkiye'de En Çok İzlenen Sinema Filmleri Belli Oldu

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2024'te Türkiye'de En Çok İzlenen Sinema Filmleri Belli Oldu
Box Office verileri, 2024'te Türkiye'de en çok izlenen filmleri ortaya çıkardı. İlk 10 sıradaki filmlerin yarısının küçük yaştaki izleyicilere hitap eden yapımlar olması dikkat çekti.

Bir yılı daha arkamızda bırakmak üzereyiz. 2024 yılı, sinema açısından çok dolu geçmedi desek herhalde yanılmış olmayız. Deadpool&Wolverine, Ters Yüz 2, Venom: Son Dans, Dune: Part Two gibi bazı popüler yapımlar seyirciyle buluşmuş olsa da 12 aylık süreçte salonları sallayan 12 film saymak çok mümkün değil. Peki geride bıraktığımız 11 buçuk aylık süreçte Türkiye'de en çok izlenen filmler hangileri oldu?

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yıl Türkiye'nin vizyon şampiyonu Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör oldu. Toplam 43 hafta vizyonda kalan ve 2.814.961 milyon kişiyi beyaz perdenin karşısında toplayan yapım, 306.749.007 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında Ters Yüz 2, üçüncü sırasında ise Lohusa filmi yer aldı.

2024'te Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi

  Toplam İzleyici Toplam Hasılat
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 2.814.961 306.749.007 TL
Ters Yüz 2 2.459.826 408.406.462 TL
Lohusa 2.128.345 281.915.381 TL
Kolpaçino 4 4'lük 2.115.894 242.322.318 TL
Deadpool & Wolverine 1.447.120 257.574.531 TL
Çılgın Hırsız 4 1.085.279 180.425.071 TL
3391 Kilometre 926.277 113.910.002 TL
Kung Fu Panda 4 766.784 115.096.185 TL
Siccin 7 659.531 101.896.138 TL
Kral Şakir: Devler Uyandı 608.800 80.306.453 TL
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Kaynak : https://boxofficeturkiye.com/yillik/2024/tum-filmler
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