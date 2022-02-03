Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarıyla ilgili konuştu. 40 günlük süreçte 1 ya da 2 kez eve gittiğini söyleyen Pakdemirli "Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İzmir Medya Plaftormu etkinlikleri kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz yaz mevsimini zehir eden orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin o günlerde çok zor bir süreçten geçtiğini anlatan Bekir Pakdemirli, 40 günlük süreçte 1 ya da 2 kez eve gidebildiğini, oğlunun onu itfaiye eri sanmaya başladığını ifade etti.

Bekir Pakdemirli, yangınların yaşandığı günlerde meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını belirtti. Bunun da işleri daha fazla zorlaştırdığından bahseden Bakan Pakdemirli, her şeye rağmen vatandaşın yanında olunduğunu açıkladı. Tarım Bakanı, en arzu etmedikleri şeyin ise can kaybı olduğunu ifade etti.

"Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım"

Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Eşinizden ve çocuklardan negatif geri dönüşler olabiliyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son ‘Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım. O zaman babam gelir, onu da görmüş oluruz' demiş. Zor günler. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun. Milletin bir derdi olduğunda yöneticilerin de milletin yanında olmasını istiyor. O yüzden biz de herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın yanında oluyoruz. Bazen can kayıpları oluyor, bunları hiç arzu etmiyoruz...