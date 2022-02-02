Orman Yangınları, Yapay Zeka ile Erkenden Tespit Edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yapay zekâ sisteminin detaylarını paylaştı. Buna göre sistem, kameralar aracılığıyla geniş bir alandaki dumanı tespit ederek yangınlara erken müdahalenin yapılmasını sağlayacak.

2021 yılının yaz ayları, ülkemiz için adeta bir yangın yuvasıydı. Özellikle Akdeniz bölgesinde görülen devasa yangınlarla birlikte Türkiye’de bir yıl toplam 170 bini aşkın hektar alan kül olmuştu. Bu yıla ilişkin yangın endişeleri sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından alınacak bazı önlemleri açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapıyı güçlendirecek adımların atılacağını duyurmuştu. İnsansız hava aracı sayısının 8’e, yangın söndürme uçaklarının sayısının 20’ye ve helikopter sayısının 55’e çıkarılacağını duyuran Erdoğan, aynı zamanda yapay zekâ sisteminin kurulacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapay zekâ sistemi hakkında detayları paylaştı.

Yangın tespit edilecek, ekipler doğrudan sevk edilecek

Yangınları erken tespit ederek hızla müdahale edilmesini sağlayacak Uzaktan Duman Algılama Yangın Erken Uyarı Sistemi hakkında konuşan Pakdemirli, sistemin nasıl kurulacağını ve işleyeceğini açıkladı. Buna göre sistem, orman gözetleme kulelerindeki kameralar aracılığıyla 20 kilometrelik alandaki dumanı algılayacak ve iki dakika içinde yangını tespit edebilecek.

Sistem, Türkiye’de bulunan 76 akıllı kule, 103 kameralı kule ve toplamda 358 kamera ile duman tespiti yaptıktan sonra SMS veya MMS olarak alarm gönderecek. Bir kuleden 20-25 bin hektarlık alan 2 dakika içinde taranabiliyorken, program üzerinde yangının algılandığı kamera aracılığıyla yangın noktasının koordinatları belirlenecek. Ardından bu koordinatlara ekipler sevk edilecek.

Sistem, Antalya ve Muğla’ya kuruldu

Pakdemirli, söz konusu yapay zekâ sisteminin Antalya ve Muğla’da kurulduğunu açıkladı ve “Ormanlarda duman çıktığı anda dumanı yapay zekâ ile alıyoruz. Yani yapay zekâ ile verilen uyarı sayesinde dumanın çıktığı yeri anında belirleyeceğiz. Ve en yakın ekibi de buraya sevk edebileceğiz.” ifadelerini kullandı.