Orman Bakanından Yerli Otomobil İçin Meteoroloji Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da inşaatı devam etmekte olan fabrikada üretilecek yerli otomobil için meteorolojik veri entegrasyonu çalışması yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılında banttan inmesi planlanan yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuyu Türkiye Uzay Ajansı’ndan açan Bakan Pakdemirli, “Bugüne kadar uzaya 100’den fazla meteorolojik uydu fırlattık. Bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yaptık, hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda da çok önemli veriler sağladık.” şeklinde konuştu.

“Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde tam 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90’ların üzerine çıkardık. Antalya’da dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi’ni kurduk.” diyen Pakdemirli, TOGG ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

TOGG'a meteoroloji ​verileri doğrudan uydulardan gelebilir

“3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne meteoroloji personelimizi dâhil ederek, Antarktika’da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber; yerli otomobilimiz TOGG’a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık.”

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarından anladığımız kadarıyla TOGG, meteoroloji verilerini internetten değil, doğrudan meteoroloji sisteminden çektiği veriler ile sürücüye aktaracak. Yine de henüz bu konuda kesin bir açıklama bulunmadığının altını çizelim.