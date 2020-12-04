Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak lityum karbonat üretiminin yakında başlayacağını duyurdu.

Video konferans aracılığı ile 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne katılım gösteren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilde kullanılacak batarya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki 90 çeşit madenin 77’sinin Türkiye’de bulunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, nadir toprak elementi denilen lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerin bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle değere dönüştürülemediğini ifade etti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden Eskişehir Sivrihisar’da nadir toprak elementleri (NTE) pilot tesis kurma çalışmalarına başladık. Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lityum karbonat üretimiyle ilgili de iki ay önce bizzat Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerine giderek pilot üretime dönük çalışmaları yerinde incelemiştik.

İnşallah bu tesis aralık ayında üretime başlayacak. Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.”

Lityum karbonat yerli otomobil için neden önemli?

TOGG tarafından üretilen yerli otomobil, tamamen elektrikli olacağı için gücünü lityum-iyon bataryalardan alacak. Bu bataryaların yerli üretim olabilmesi için de lityum karbonat üretimi büyük önem taşıyor.