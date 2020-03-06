Bilim İnsanları, Tarımsal Atıktan Güneş Kremi Ürettiler

Bilim insanları, kaynakları daha verimli kullanmak için farklı şekillerde ürünler geliştirmeye devam ediyorlar. CIAB’dan bilim insanları, tarımsal atık bazlı ligninden güneş kremi elde etmeyi başardılar.

Hindistan merkezli araştırma enstitüsü Yenilikçi ve Uygulamalı Biyoproses Merkezi’nden (CIAB) bilim insanları, tarımda atık bir ürün olarak değerlendirilen ligninden, antimikrobiyal bir güneş kremi geliştirmeyi başardılar.

Lignin, endüstriyel uygulamalar için ideal bir aday olmasını sağlayan polifenolik gruplar açısından zengin doğal bir biyopolimerdir. Buğday ve pirinç kabuğundan elde edilen lignin, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde yan ürün olarak kullanılıyor. Lignin tarım bölgelerinde ise hasadın sonunda yakılır.

CIAB’da görevli bilim insanları, ligninin su-etanol bileşiminin, çinko oksit nano kompozitlerin kolay bir sentezini sunduğunu keşfettiler. Keşfedilen sentezin herhangi bir toksik çözücü veya katalizör içermediği anlaşıldığı için bileşim çevre dostu olarak nitelendiriliyor.

Lignin bazlı nano kompozitler, ultraviyole ışınlara karşı koruyucu, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle ticari bir değere sahip. Çinko oksit nano parçacıkları, Kraft ve alkali lignin kullanılarak sentezlendi. Nano kompozit sentezi için ise sadece çinko oksit öncü tuzu ve lignin kullanıldı.

Metal oksit nano parçacıkların sentezinde genellikle toksik kimyasallar gibi sert teknikler ve yüksek sıcaklıklar kullanılır. Ancak CIAB'daki bilim insanları, çinko oksitin nano parçacıklarının elde etmek için sürdürülebilir endüstriyel yöntemler kullandılar.

Bilim insanları bu yöntem sayesinde ligninden, çinko oksiti tek bir admında UV koruyucu ve antimikrobiyal özellikleri olan bir nano kompozite dönüştürmek için faydalandılar. Yapılan testlerde nano kompozitlerin geniş bir antimikrobiyal aktivite gösterdiği anlaşılmıştır.

Ligninin türevleri, yaygın olarak kullanılan vücut kremlerinde bir katkı maddesi olarak ultraviyole ışıklara karşı koruma gösterdiler. Bilim insanları, bu noktadan sonra lignini endüstriyel olarak başka nerelerde kullanabileceklerini araştırıyorlar.