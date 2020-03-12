Tatil Haberi Sonrası Ulaşım Firmalarına Akın Edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın canlı yayında verdiği tatil haberinden sonra ulaşım firmalarında aşırı yoğunluk baş gösterdi. Firmaların bayileri önünde uzun kuyruklar oluşurken internet siteleri erişilemez oldu.

Kısa sürede dünyaya yayılan Corona virüsü, dünya çapında birçok önlem alınmasına neden oldu. İki gün önce ülkemizde ilk vakanın da açıklanmasıyla birlikte insanların aklına birçok soru takıldı. Bugün, en büyük sorulardan birisi olan okulların tatil edilmesi durumu da netliğe kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınacak tedbirleri paylaştı. İbrahim Kalın, 16 Mart’tan itibaren ilk ve orta okullar ile liselerin 1 haftalık tatile gireceğini söyledi. Üniversiteler içinse tatil süresi 3 hafta olarak açıklandı.

Otobüs firmalarının siteleri çöktü:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarından dakikalar sonra ulaşım sektöründe büyük patlamalar yaşandı. Pamukkale, KamilKoç ve Metro Turizm başta olmak üzere birçok ulaşım firmasının internet sitelerine erişmek neredeyse imkansız hale gelirken firmaların bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Firmaların bayileri önünde uzun kuyruklar oluştu:

Ulaşım firmalarının önünde oluşan kuyrukları gösteren ilk görüntüler de sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşıldı. Memleketlerinden uzak olan başta öğrenci olmak üzere birçok insan, memleketlerine en kısa sürede dönebilmek için bilet alma yarışına girdi.

İşte ulaşım firmalarının önünde oluşan uzun kuyruklardan gelen ilk görüntüler:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıkladığı diğer önlemler:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarında yalnızca okullarla ilgili duruma da yanıt vermedi. Kalın, insanların yoğun kalabalıklar oluşturduğu spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Bununla birlikte kamu görevlilerinin yurt dışına giriş çıkışlarının da özel izinlerle gerçekleştirileceğini belirtti.

İbrahim Kalın’ın açıkladığı bütün önlemler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklandı. Spor Bakanı, Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı gibi pek çok bakan ve YÖK gibi kurumlardan pek çok temsilcinin katıldığı toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.