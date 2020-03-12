Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Açıkladı: Okullar Tatil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında yaptığı açıklamalarla Corona virüs salgını ile ilgili olarak herkesin aklına takılan sorulara cevap verdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve diğer üst düzey kamu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapıldı.

Virüs salgını dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de pek çok önlemi beraberinde getirdi. Virüsün ülkemizde ilk defa tespit edilmesinin ardından alınacak olan önlemler gündemi meşgul ediyordu. Bu konu üzerine bir de toplantı yapıldı.

Corona virüsü salgını riskine karşı alınacak önlemler için yapılan toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Spor Bakanı, Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı gibi pek çok bakan ve YÖK gibi kurumlardan temsilciler katıldı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Okullar 16 Mart’tan sonra tatil

İlk ve orta okullar ile liselerde 16 Mart’tan sonra 1 haftalık bir tatil yapılacağı belirtildi. Tatil sürecinin ardından da 1 hafta süreyle öğrenciler internet ve televizyon üzerinden ders alacak. Ara tatil öne çekilmiş olacak.

Üniversitelerde ise 16 Mart itibariyle 3 hafta sürecek bir tatile girdi. Dün rektörlerin de katıldığı YÖK toplantısının ardından bugün yapılan toplantıda tatil kararı alındı. Üniversitelerdeki süreci buradan sonra YÖK yönetecek.

Böylece bahar tatili öne çekilmiş oldu. Üniversitelerin takip edeceği yöntemler ise henüz bilinmiyor. Alınan önlemler ise bu kadarla sınırlı olmadı. İbrahim Kalın başka önlemleri de açıkladı.

Nisan sonuna kadar maçlar seyircisiz

İbrahim Kalın, açıklamasında ayrıca insanların yoğun kalabalıklar oluşturduğu spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi gibi maçlar da bu durumdan etkilenecek.

Kamu görevlilerinin yurt dışına giriş çıkışları da özel izinlerle gerçekleştirilecek. Bir yasaklama durumu söz konusu olmamasına rağmen tedbir olarak kişilerin giriş çıkışları kontrol edilecek.

İbrahim Kalın ayrıca ülkemizde yeni bir Corona virüs vakasının gözlenmediğini belirtti. Türkiye, Wuhan’da salgının ilk ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren önlemler almaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra yapacağı açıklama ile uzaktan eğitimin içeriğini açıklayacak.