Senenin yorgunluğunu ve yoğun temposunu kısa süreliğine de olsa üstünden atmak herkesin hakkı. Buna rağmen iş yoğunluğu veya başka sebeplerden ötürü tatile çıkamadığımız dönemler olabiliyor. Bizler de adeta tatil tadında maceralar yaşatacak yeni bir oyun listesi ile karşınızdayız.

Forza Horizon 5 ile Meksika’nın güzelliklerini nefes kesici manzaralar eşliğinde keşfedebilir, Life is Strange: True Colors ile küçük ama inanılmaz tatlı bir kasaba olan Haven Springs’in size sunacağı maceraların tadını çıkarabilirsiniz.

İşte hazırladığımız liste, tam olarak bu tarz etkileyici maceralar vadediyor. Listemiz, daha çok konsol ve bilgisayar oyunlarından oluşuyor olsa da mobil cihazlarınızdan oynayabileceğiniz şahane bir oyuna da ev sahipliği yapıyor. O hâlde gelin, tatilimiz başlasın.

Sizleri adeta farklı bir ülkede tatile çıkaracak 10 oyun:

Mısır, Yunanistan ya da İngiltere, hangisini keşfedeceğiniz size kalmış: Assassin’s Creed mitoloji üçlemesi

Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda önemli bir karar almış ve oyun dünyasının en popüler serilerinden bir tanesi olan Assassin’s Creed’i köklü bir değişime sürüklemişti. Daha çok gizliliği ve tarihsel dönemleri konu alan bir oyun olan Assassin’s Creed, artık serbestliği ve mitolojik unsurlarıyla karşımıza çıkıyor.

Eğer sizler de tarih ile birlikte mitolojiyi de keşfetmeyi seviyorsanız; bunu yaparken de devasa bir açık dünyada birbirinden güzel manzaralar eşliğinde bir hikâye olsun diyorsanız, Assassin’s Creed’in yeni hâli tam da size göre diyebiliriz. Origins ile Mısır’ı, Odyssey ile Antik Yunanistan’ı ve Valhalla ile İngiltere’yi keşfedebilir, hatta fethedebilirsiniz.

Geleceğe doğru tatile çıkmak: Cyberpunk 2077

Devasa hatalar ile piyasaya sürülen ve oyunculardan sayısız tepki toplayan Cyberpunk 2077’nin sorunlu döneminin sona erdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyunda hâlen tek tük hatalar devam ediyor olsa da eskisine nazaran çok daha iyi ve oynanabilir bir durumda. Ayrıca gelecek, sizce de tatile çıkmak için çok iyi bir seçenek değil mi?

Cyberpunk ile birlikte 2077’ye yolculuk yapabilir ve Night City’nin çetin sokaklarında maceralara atılabilirsiniz. Bir akşam vakti son model arabanıza atlayabilir, şehrin bitmek bilmeyen neon ışıkları ve radyonuzdaki son ses ‘’2077’’ müzikleri eşliğinde keyifle sürebilirsiniz.

Egzotik, bir o kadar da etkileyici bir yolculuk: Far Cry 5

Far Cry serisi, genel itibarıyla egzotik ve birbirinden ilgi çekici mekanlar ile karşımıza çıkıyor. Far Cry 5’de de Montana’nın Hope County’sine gidiyoruz. Ana karakterimiz her ne kadar ilgi çekici bir karakter olmasa da oyunun baş kötüsünün fazlasıyla başarılı tasarlanması, oyunun hikâyesine büyük oranda katkı sağlıyor.

Hope County, şahane doğa manzaraları haricinde oyuncuya pek bir şey sunmuyor. Bu yüzden büyük bir kasaba yerine doğa ile iç içe olacağınız bir yolculuğa yelken açacağınızı bilmenizde ve buna göre hareket etmenizde fayda var.

Biraz da geçmişe gidelim: Mafia Definitive Edition

Amerika’da bir kurgusal şehir olan Lost Heaven içerisinde yer alan ilk Mafia oyunu, başarılı bir yeniden yapım ile tekrardan hayranları ile buluşmuştu. 1930’lu yıllara doğru yolculuğa çıkmak ve o yıllarda geçen bir mafya hayatı deneyimlemek isteyen her kullanıcı için eşsiz bir seçenek olan Mafia Definitive Edition, kesinlikle bir şansı hak ediyor.

Şimdinin nostaljik araçlarını kullanmak, geçmişin kıyafet modasını, konuşma tarzını ve daha birçok yapısını deneyimlemenin yanı sıra aksiyon dolu bir hikâye ile de karşılaşacağınız oyun, geçmişi oldukça etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Kovboy dönemi olmazsa olmaz: Red Dead Redemption 2

Amerika’nın 1899’lu yıllarında geçen Red Dead Redemption 2, listede size en gerçekçi deneyimi sunacak olan oyun diyebiliriz. Grafikleri, mekanikleri, karakterleri, atmosferi, seslendirmeleri ve yaşayan dünyası derken say say bitiremeyeceğimiz bu unsurları epey başarılı bir şekilde yapan Rockstar Games, tüm zamanların en iyi oyunlarından bir tanesine imza atmişti.

Bir kovboy olarak adeta gerçek bir hayat deneyimi yaşayabileceğiniz RDR 2’de; sabahlara kadar bir barda içki içebilir, uyandığınızda yemek yiyip kamptaki işlere yardım edebilir ve at sırtında uzun yolculuklar dahi yapabilirsiniz. Bu yolculuklar sırasında küçük molalar eşliğinde balık tutabilir, daha sonrasında ise ateş yakıp o balığı afiyetle yiyebilirsiniz.

Güzel manzaraların yanı sıra bol heyecan isteyenlere: Shadow of the Tomb Raider

Yeni Lara Croft üçlemesinin en son çıkan oyunu olan Shadow of the Tomb Raider, bizleri Meksika ve Peru’ya götürüyor. Aksiyonu ve heyecanı bol olan bu seri, antik kentleri ve gizli hazineleri keşfetmeyi, bunu yaparken de güzel bir hikâye deneyimlemek isteyen oyuncuların tercih edebileceği bir yapım.

Lara Croft’un çetin macerasını yaşayacak ve tüm zorluklara rağmen hedefinize ulaşmaya çalışacaksınız. Ayrıca eğer bir PlayStation sahibiyseniz, PlayStation’a özel ve Tomb Raider ile oldukça benzer bir seri olan Uncharted serisine göz atmanızı da tavsiye ederiz.

Mobil cihazlar için en iyi tercihlerden bir tanesi: Stardew Valley

Mobil de dâhil olmak üzere neredeyse her platformda olan bir yapım olarak karşımıza çıkan Stardew Valley, birbirinden tatlı piksel piksel grafiklere ve fazlasıyla etkileyici bir yapıya sahip. Özünde bir çiftçilik simülatörü olan oyun, aslında bir yaşam simülatörü.

Büyükbabamızdan bizlere miras kalan çiftliğin başına geçtiğimiz ve sıfırdan bir hayata adım attığımız oyun, bizlere adeta gerçek bir hayat deneyimi sunuyor. Evlenip, çocuk sahibi dahi olabileceğiniz Stardew Valley’i, arkadaşlarınız ile birlikte de oynayabilirsiniz. Detaylı yapısı ve uzun oynanış süresi ile birlikte sizleri serüven dolu bir tatile hazırlayacak.

Detaylı bir evrende kaybolmanın tadını yaşayın: The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Bethesda’nın ve oyun dünyasının başyapıtlarından bir tanesi olan Skyrim, rol yapma oyunlarını seven her oyuncuyu Tamriel’e davet ediyor. Koca bir evrende fantastik bir deneyim yaşamak isteyen her oyun-severin tercih edebileceği yapımlardan bir tanesi olan Skyrim, yüzlerce saatlik bir maceraya ev sahipliği yapıyor.

Oyun esnasında karşınıza çıkacak olan yan aktiviteler ve bu aktivitelerin sizlere özel sunduğu maceralar ile birlikte fazlasıyla etkileyici bir yolculuk yaşamaya hazırlanın.

Devasa bir evrene sahipliği yapan bir diğer oyun ise The Witcher 3: Wild Hunt diyebiliriz. Şahane hikâyesi ve karakterleri ile oyuncuları kendisine bağlamayı başaran yapım, Velen’in bataklık ve yaratık dolu manzaralarıyla pek zevkli bir tatil vadetmiyorsa da Blood & Wine genişletme paketi ile birlikte oyun dünyasının en şahane işlerinden bir tanesini sunuyor.

Gelmiş geçmiş en başarılı DLC’lerden bir tanesi olan Blood & Wine, adeta ayrı bir oyun niteliğinde. Toussaint’ın kendi görsel stili ve şahane manzaraları ile sizlere eşsiz bir tatil sunabilecek olan Blood & Wine paketi, ortalama 35 saatlik bir içeriğe de sahip.

1988’lerin Japonya’sında geçen bir oyun: Yakuza 0

Oyun dünyasının popüler serilerinden bir tanesi olan Yakuza serisinin giriş oyunu olarak karşımıza çıkan Yakuza 0, 1988’lerin Japonya’sını konu alıyor. Kurgusal birer şehir olan Kamurocho ve Sotenbori’de geçen oyun, Japonların efsaneleşmiş yakuza kültürünü merak eden her oyuncu için kaçırılmayacak cinsten bir deneyim sunuyor.

Etkileyici hikâyesi ve beat’em up türündeki akıcı oynanışıyla birlikte oyuncuları kendisine çekmeyi başaran Yakuza 0, uzun sinematiklere ve bolca diyaloğa sahip. Bu yüzden fazlasıyla hikâye ağırlıklı bir oynanış beklemenizde fayda var.

An itibarıyla sizlere adeta farklı bir ülkede tatildeymişsiniz hissi verecek 10 oyunluk listemizin sonuna geldik. Her popüler oyunu listemize eklememiz mümkün olmasa da sizlerin tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.