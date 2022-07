Tatilde Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz 10 Oyun Tavsiyesi

2022’nin ilk yarısını geride bıraktık. Pandemi dönemi, yorucu günler ve sınav süreçleri derken herkes kendisine göre fazlasıyla yorucu dönemlerden geçti. Hazır, yaz tatiline girmişken, bizler de bu stres dolu süreci geride bırakmanızı sağlayacak birbirinden eğlenceli 10 oyundan oluşan yeni bir liste ile karşınızdayız.

Yoğun ve bunaltıcı tempoları geride bırakıp; savaş meydanlarına, yarış pistlerine ve şahane kasabalara adım atmak herkesin hakkı. Her biri birbirinden eğlenceli ve farklı deneyimler vadeden bu maceralar, sizleri, gerçek hayatın stresinden ve yoğun temposundan uzaklaştırarak rahatlatmayı başarabilecek cinsten.

Ayrıca Euro Truck Simulator 2, Stardew Valley ve The Sims 4 gibi oyunlara bir önceki benzer listemizde yer verdiğimiz için bu listede yer vermediğimizi ve farklı oyunlara odaklandığımızı da belirtmek istiyoruz. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Yaz Tatilinde Keyifli Saatler Geçirebileceğiniz 10 Oyun

Acımasız, bir o kadar da tatmin edici savaş meydanına adım atın: Chivalry 2

Geliştirici: Torn Banner Studios

Torn Banner Studios Çıkış tarihi: 8 Haziran 2021

8 Haziran 2021 Steam fiyatı: 61 TL

Konsollar ve PC için 2021’de piyasaya sürülen Chivalry 2, PC tarafında bir yıl boyunca Epic Games Store’a özel kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda Steam’e de gelen oyun, Orta Çağ içerisinde gerçekleşen savaşlara ilgi duyan her oyuncuyu büyüleyecek cinsten. Onlarca oyuncunun ordular hâlinde veya farklı oyun modları aracılığıyla devasa savaş meydanlarında karşı karşıya geldiği oyun, birçok etkileyici kuşatma da dâhil olmak üzere, epey başarılı ve eğlenceli oynanış mekaniklerine sahip.

Sınavın stresi ve yükü geride kaldı, artık tüm bir şehrin sorumluluğu omuzlarınızda: Cities Skylines

Geliştirici: Colossal Order Ltd.

Colossal Order Ltd. Çıkış tarihi: 10 Mart 2015

10 Mart 2015 Steam fiyatı: 65 TL

Günlük hayatınızdaki döngünün bir anda yok olduğunu ve koca bir şehrin başına geçtiğinizi düşünmek kulağa hafiften korkutucu gelse de Cities Skylines sayesinde bu deneyimi en eğlenceli şekilde tadabilirsiniz. Yolların düzeninden tutun, hastanelerin işleyişine kadar her şeyi etraflıca ayarlayacağınız ve yöneteceğiniz bir deneyim sunan Cities Skylines, inşa etmeyi ve yönetmeyi seven oyuncular için çok güzel bir tercih.

Geçtiğimiz yılların popüler oyunu: Fall Guys

Geliştirici: Mediatonic

Mediatonic Çıkış tarihi: 4 Ağustos 2020

4 Ağustos 2020 Epic Games fiyatı: Ücretsiz

Ücretli bir şekilde piyasaya sürülen ve çıktığı dönemden bu yana popülerliğini koruyan çevrim içi bir yarışma oyunu olan Fall Guys, geçtiğimiz günlerde tamamen ücretsiz olmuştu. Epic Games’in Mediatonic’i bir süre önce satın alması ve oyunun ücretsiz olarak tekrardan piyasaya sürülmesiyle birlikte Steam’den tamamen kaldırılan oyun, PC tarafında artık sadece Epic Games’e özel bir şekilde oynanabiliyor. Konsol ve PC’de ücretsiz olan oyun, ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte eğlenebileceğiniz birçok keyifli yarışmadan oluşuyor.

Meksika ve muhteşem manzaralar: Forza Horizon 5

Geliştirici: Playground Games

Playground Games Çıkış tarihi: 9 Kasım 2021

9 Kasım 2021 Steam fiyatı: 299 TL

2021’in en iddialı oyunlarından bir tanesi olan Forza Horizon 5, şüphesiz ki piyasadaki en başarılı yarış oyunlarından bir tanesi. ‘’Arcade’’ tarzı ile oldukça eğlenceli ve şık gözüken bir yapıya sahip olan oyun, serinin beşinci oyunu ile birlikte Meksika’ya geçmişti. Ülkenin kültürel ve iklimsel yapısını epey başarılı bir şekilde yansıtan Forza Horizon 5, içerisinde aktif bir devasa yanardağa bile ev sahipliği yapıyor. Bu eşsiz manzaralar eşliğinde arabanızı sürerken dinlenebilir ve oyunun devasa açık dünyasında kaybolabilirsiniz.

Kafa dengi bir dost ile gidecek en iyi şey: It Takes Two

Geliştirici: Hazelight

Hazelight Çıkış tarihi: 26 Mart 2021

26 Mart 2021 Steam fiyatı: 399 TL

Geçtiğimiz yılın ‘’Game of the Year’’ ödülünü de kazanan It Takes Two; Brothers - A Tale of Two Sons ve A Way Out gibi başarılı yapımların arkasındaki isim olan Josef Fares’in yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İki kişilik bir oyun olan It Takes Two, boşanmanın eşiğinde olan evli bir çiftin eğlence dolu maceralarını konu alıyor. Ayrıca eğer oyunu satın almaya karar verirseniz, arkadaşınızı da ücretsiz bir şekilde davet edebiliyorsunuz. Yani oyunu sadece bir kişinin satın alması yeterli oluyor.

Sırlarla ve güzelliklerle dolu bir yolculuk: Life is Strange: True Colors

Geliştirici: Deck Nine

Deck Nine Çıkış tarihi: 9 Eylül 2021

9 Eylül 2021 Steam fiyatı: 369 TL

İyi işlenmiş karakterleri ve fazlasıyla iyi yüz animasyonları ile karşımıza çıkan Life is Strange: True Colors, duygusal anlamda oldukça başarılı bir yapım. Tatlı bir kasabanın şahane manzaraları eşliğinde etkileyici bir hikâye deneyimleyeceğiniz oyun, interaktif hikâye türünde bir ürün. Yaptığınız seçimlere göre şekillenen Life is Strange: True Colors, hikâye anlatımının öne çıktığı bu tarz yapımları seven oyuncular için kaçırılmaması gereken bir deneyim.

Sanat tasarımının zirvelerinden: Ori and the Will of the Wisps

Geliştirici: Moon Studios GmbH

Moon Studios GmbH Çıkış tarihi: 11 Mart 2020

11 Mart 2020 Steam fiyatı: 50 TL

Ori and the Blind Forest’ın başarılı devam oyunu olan Ori and the Will of the Wisps, serinin başarılı sanat tasarımını ve atmosferini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. ‘’Metroidvania’’ türünde bir platform-bulmaca oyunu olan Ori and the Will of the Wisps, bu güzel dünya içerisinde kaybolurken epey tatmin edici düşmanlarla da karşılaşmak isteyen oyuncular için birebir.

Yapış yapış bir çiftlik: Slime Rancher

Geliştirici: Monomi Park

Monomi Park Çıkış tarihi: 1 Ağustos 2017

1 Ağustos 2017 Steam fiyatı: 31 TL

Daha önce pek çoğumuz çiftlik oyunu oynamıştır. Peki çiftliğinizde hiç slime beslemiş miydiniz? Slime Rancher ile birlikte bu yapışkan dostlarımızı toplayacak ve hayvancılık yapacağız. Oldukça sevimli ve rahatlatıcı bir yapıya sahip olan oyun, bu yıl içerisinde bir devam oyununa da kavuşacak.

Bu absürt savaş simülatörü sizi beklediğinizden fazla eğlendirebilir: Totally Accurate Battle Simulator

Geliştirici: Landfall

Landfall Çıkış tarihi: 1 Nisan 2021

1 Nisan 2021 Steam fiyatı: 32 TL

Özellikle savaş oyunları oynarken, genelde o savaş meydanının küçük bir parçası oluyor ve bir kişiyi yönetiyoruz. Totally Accurate Battle Simulator’da ise bu durum epey farklı. Direkt olarak kontrolün bizde olduğu ve bize verilen kaynaklar ile kendi ordumuzu kurarak mücadele ettiğimiz oyun, absürt grafikleri ve animasyonları ile oyuncuya da çok keyifli saatler yaşatmayı başarıyor.

Hazır Campus de yoldayken herkesin göz atması gereken başarılı bir yapım: Two Point Hospital

Geliştirici: Two Point Studios

Two Point Studios Çıkış tarihi: 30 Ağustos 2018

30 Ağustos 2018 Steam fiyatı: 279 TL

SEGA’nın başarılı Two Point Studios ekibi tarafından geliştirilen oyun, piyasadaki en eğlenceli yönetim oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Keyifli yapısı ile birlikte çeşitli bir oynanışa da sahip olan Two Point Hospital, bir hastane yönetmek isteyen oyuncular için en iyi tercihlerden birisi. Ayrıca 9 Ağustos 2022’de de Two Point Campus’ün piyasaya sürüleceğini ve üniversite temasını konu alacağını da belirtmekte fayda var.

An itibarıyla listemizin sonuna geldik. Yaz tatilinde keyifli vakit geçirebileceğiniz ve biraz da olsa stres atabileceğiniz maceralar sunan bu oyunlar, her oyunseverin oldukça hoşuna gidebilir. Tüm oyunları listemize dâhil etmemiz mümkün olmasa da sizlerin de tavsiyelerini yorumlarda merakla bekliyoruz.