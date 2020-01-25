Corona Virüsünün Dünya'ya Nasıl Yayıldığını Gösteren Harita

John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'den yayılan corona virüsünün tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada Dünya Sağlık Örgütü verileri kullanılarak hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler güncelleniyor.

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacıları, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yayılan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün tüm dünyadaki hareketini takip eden çevrimiçi bir panel geliştirdiler.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ABD, Çin ve Avrupa'daki salgın kontrol merkezlerinin verilerini kullanan panel, tüm doğrulanmış ve şüpheli corona virüsünün vakalarının yanı sıra iyileşen ve ölümle sonuçlanan hasta kayıtlarını da sergiliyor.

Tüm dünyaya yayılıyor

Çin'in Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan yeni virüs şimdiye kadar 41 kişinin ölümüne ve yaklaşık 1000 kişinin de hastalanmasına neden oldu. ABD ve Avrupa'da da vakalar olduğu doğrulanırken, hastalık zatürre benzeri belirtiler gösteriyor. Yeni ölümcül virüs, SARS ve MERS gibi ölümcül hastalıklara neden olan virüslerle aynı aileden.

Şu ana kadar çevrimiçi panelde doğrulanmış vaka sayısı şöyle: Çin ana karasında 916, Tayland'da 5, Tayvan ve Singapur'da 3, Hong Kong, Macau, Güney Kore, Japonya, ABD, Vietnam ve Fransa'da 2. Avustralya'da da doğrulanmış 1 koronavirüs vakası yaşandı. ABC News, beş ayrı hastanın da koronavirüs şüphesiyle kontrol edildiğini belirtiyor.

Ölümcül koronavirüs salgını sürerken karantina altına alınan Wuhan kentinde 1.000 yataklı bir hastane inşa edilmeye başlandı. Yetkililer, hastane inşaatının 6 gün içerisinde tamamlanacağını belirtiyorlar. Yeni inşaatın nedeni, kentte bulunan mevcut hastanelerin yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşaması ve koronavirüs hastalığının belirtilerini gösteren hastaları bu nedenlerle geri çevirmesi. Bu durum, Wuhan'daki yetkililerle merkezi hükûmetin salgına yeterince hızlı müdahale edemediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.

John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacılarının yarattığı çevrimiçi corona virüsü takip paneline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: