Fransa'da iPhone 12 Kutu İçeriğinden EarPods Çıkacak

iPhone 12 ailesinin kutu içeriğine EarPods eklemeyeceğini duyuran Apple, Fransa'daki bir yasadan dolayı ülke genelinde telefonlarının kutu içeriğine kulaklık ekleyecek. Diğer ülkelerde ise kulaklık bulunmayacak.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 12’nin kutu içeriğinin son derece sadeleştirdiğini biliyoruz. EarPods ve güç adaptörünü kutu içeriğine eklemeyen Apple, Fransa’daki yasa gereği kutu içeriğine EarPods’u eklemek zorunda olacak.

MacRumors’un yaptığı açıklamaya göre Fransa’da satılacak iPhone 12 cihazlarında EarPods’lar yer alacak. Fransız hukukunda yer alan “eller serbest kitleri” ve 14 yaşından küçük çocukların elektromanyetik radyasyona daha geç maruz kalması için “kulaklıkla kullanım” zorunluluğu Apple’ın kutu içeriğinde kulaklığa yer vermesini zorunlu kılıyor.

Bu yasanın bilimi, akıllı telefonlardan gelen uzun süreli radyasyonların sağlık etkilerinin özellikle çocuklarda yerleştiğine inanılması olarak gösteriliyor. Bu sebeple Fransa’da akıllı telefon gibi elektronik aletlerde kullanım kılavuzlarında, herhangi bir reklamla birlikte eller serbest kitinin kullanılması önerilmek zorunda. Aksi takdirde 75.000 euro para cezası ödemek zorunda kalınıyor.

Bu kurala göre radyo ekipmanı içeren herhangi bir nesne; kablolu, sağlam ve güvenilir bir kulaklık olmadan ücretli veya ücretsiz olarak dağıtılamaz. Akıllı telefon gibi ürünlerin kutu içeriğinde kablolu kulaklığın kullanımını açık bir şekilde gösteren kullanım kılavuzu da yer almalı.

Fransa 5G’ye de karşı

Radyasyonun etkilerinden çok fazla çekinen bir ülke olan Fransa’nın çeşitli şehirlerinde 5G’ye karşı protestolar görüldü. Bu protestolar dışında da bazı yetkililer, sağlık endişeleri nedeniyle 5G’nin konuşlandırılmasının geciktirilmesi gerektiğini savunuyor.

Apple, Fransa’da EarPods verecek olsa da iPhone’ların EarPods olmadan karbon emisyonlarını ve e-atıkları azalttığını söylüyor. Bununla birlikte iPhone 12’lerin ülkemizde kulaklık ve şarj adaptörü olmadan satışa sunulacağını hatırlatalım.