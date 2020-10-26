Teşhir Ürünü iPhone 12'lerin Boyası Söküldü

Çin'den gelen bazı fotoğraflara göre Apple mağazalarındaki teşhir ürünü iPhone 12'lerin boyası, çok fazla insan tarafından ele alındıkları için söküldü. Bir başka iddiaya göre ise iPhone 12 Pro'nun arka camı, bir tasarım hatası nedeniyle kendi kendine çatladı.

Geçtiğimiz haftalarda 1 ay gecikmeli olsa da yeni iPhone 12 ailesini tanıtan Apple, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla ise ön sipariş veren müşterilerine iPhone 12’lerini teslim etmeye başlamış ve bazı ülkelerde cihazları fiziksel mağazalarında da satışa sunmuştu.

TechSina adlı Çinli bir teknoloji sitesi tarafından paylaşılan fotoğraflara göre iPhone 12 modelleri, satışa sunuldukları ilk üç günde Çin’de öylesine büyük ilgi gördü ki Apple mağazalarındaki iPhone 12 teşhir birimlerinin çerçevelerindeki boyalar söküldü. Bir dakika! Yalnızca çok ele alındığı için iPhone 12’nin boyası mı söküldü?

Çok fazla ele alındığı için boyalarının söküldüğü iddia edilen iPhone 12'lerin fotoğrafları

TechSina’nın iddiasına göre iPhone 12 modellerinin çerçevelerindeki boyalar, yalnızca çok fazla insan tarafından ele alınıp incelendikleri için soyulmuş durumda. Söz konusu cihazların ELE ALINIP kullanılmak üzere tasarlandığını düşünürsek, yalnızca çok fazla insan tarafından ele alındıkları için boyalarının sökülmüş olması, tüm birimlerde ortaya çıkması halinde Apple için ciddi bir sorun oluşturabilir.

Daha önce pek çok akıllı telefon ile ilgili isabetli sızıntılar gerçekleştirmiş olan Max Weinbach tarafından ortaya atılan bir iddia ise daha trajik bir sorunu ortaya çıkarmış olabilir. Weinbach’ın iddiasına göre sahip olduğu iPhone 12 Pro’nun arka camı, cihazı masanın üzerine ekran-üstü bıraktığında kendi kendine çatladı.

Kendi kendine camının çatladığı iddia edilen iPhone 12 Pro'nun fotoğrafı

Weinbach’ın ‘kendi kendine çatlayan cam’ iddiası kulağa bir komplo teorisi gibi geliyor olsa da söz konusu çatlağa bakıldığında herhangi bir darbe izi bulunmuyor oluşu kafaları karıştırıyor. Weinbach’a göre söz konusu olay, iPhone 12 Pro’nun tasarımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

Söz konusu fotoğraflarının birinin Çin’den diğerinin ise bir Android Police yazarı tarafından paylaşılmış olması şüphe uyandırıyor. Bununla birlikte iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro’nun tasarımında bir sorun olup olmadığını görmek için cihazların daha fazla tüketici tarafından kullanılmasını beklemek en iyisi olacaktır.