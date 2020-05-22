TCL 10 Pro, En Az Bir Android Güncellemesi Alacak

TCL'nin kendi ismi altında çıkardığı ilk akıllı telefonlar olan TCL 10 Pro ve TCL 10L, uzun bir süre sonra güvenlik yamalarını da içeren bir Android güncellemesi alacak.

Bildiğiniz üzere ucuz fiyat etiketine sahip olan Android telefonlar, her zaman geliştirici şirketler tarafından sağlanan güncelleme ve teknik destek konusunda iPhone tarafı kadar şanslı olamıyor. Genel olarak orta segmente dâhil bir telefon aldığımızda ne kadar süre boyunca güncelleme ve destek alabileceğimiz belli olmuyor fakat TCL'nin yapmış olduğu duyuruya göre TCL'nin kendi ismiyle çıkardığı ilk telefonlar olan TCL 10 Pro ve 10L en az bir tane büyük Android güncellemesine sahip olacak.

Bir TCL yetkilisinin yaptığı açıklamalara göre hem TCL 10 Pro hem de TCL 10L, 2 yıl boyunca 2 ayda bir olmak üzere en az bir tane güvenlik yaması içeren Android güncellemesi alıyor olacak. TCL, açıklamasında en az ibaresini kullanarak aslında bu konuda esnek bir politika izleyeceklerini belirtiyor. Bu da demek oluyor ki 10 serisi telefonlar, daha fazla satış rakamlarına ulaşırsa ve daha büyük bir pazar oluşturabilirse daha çok güncelleme ve destek alabilir. Tabi en azından bu ifadeler kullanıcının daha gerçekçi bir beklenti içine girmesini de sağlıyor.

Güncellemenin ne zaman geleceği net değil:

Tabii bu noktada TCL'nin açıklamalarıyla ilgili dikkate alınması gereken noktalar da var. Şirket, bu en az bir tane geleceğini belirttiği güncellemenin ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yapmadı. Bu güncellemeler önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelebileceği gibi Android 11’in çıkışına kadar da uzatılabilir. Tabii böyle bir durumda TCL'nin kullanıcı gözünde çok da iyi bir imaj sergileyeceğini söyleyemeyiz.

TCL 10 Pro ve 10L’nin ince, kullanışlı tasarımı, kullanıcı odaklı arayüzü ve hızlı işletim sistemiyle TCL, aslında güzel bir başlangıç yaptı. Umarız ki TCL bu güzel başlangıcı, sağlayacağı teknik destek ve güncellemelerle devam ettirebilir.