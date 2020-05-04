TCL 10L, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji devi TCL, yeni akıllı telefonu 10L'yi Türkiye pazarında satışa sundu. Yaklaşık bir ay önce düzenlenen bir ekinlikte duyurulan TCL 10L, teknik özellikleri açısından dikkat çekerken fiyatıyla da tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Çinli bir teknoloji devi olan TCL, yaklaşık 1 ay önce düzenlediği bir etkinlikle duyurduğu "10L" modelini Türkiye'de satışa sundu. TCL 10L, fiyatı ve özellikleriyle ülkemizdeki bazı tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

TCL'nin yaklaşık 1 ay önce duyurduğu yeni akıllı telefonu 10L, 6.53 inç büyüklüğündeki ekranı ile geniş bir arayüz sunuyor. Dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan telefon, gerek batarya kapasitesi gerekse RAM ve depolama alanı açısından etkileyici özellikler sunuyor. Dilerseniz hemen, bu akıllı telefonun tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Karşınızda TCL 10L

TCL 10L, Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 6 GB RAM ile destekleyen telefon, 64 GB da depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanının yetersiz olduğunu düşünen tüketiciler, microSD kart kullanarak depolama alanını 256 GB'a kadar genişletebiliyorlar. Ayrıca tüketiciler için yüzde 91'lik ekran/gövde oranı sunan cihaz, FHD+ çözünürlük sunuyor.

Akıllı telefon sektöründe trendler çok çabuk bir şekilde değişiyor. Örneğin son dönemlerde piyasaya sürülen neredeyse tüm akıllı telefonlarda dikdörtgen yapıdaki kamera kurulumları yer alıyor. Ancak bu yaklaşımdan uzak kalmayı tercih eden TCL, yatay pozisyonda 4 adet kamera yerleştirmiş durumda. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, süper geniş açılı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor.

TCL 10L teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük, LCD

6.53 inç, FHD+ çözünürlük, LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, Çift Sim, 2G, 3G, VoLTE, Wi-Fi, USB-C

TCL 10L fiyatı

TCL'nin bugün itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunduğu 10L modeli, ülkemizdeki teknoloji perakendecileri üzerinden satın alınabiliyor. TCL, yeni akıllı telefonunun Türkiye fiyatı için tavsiye edilen fiyatın 2.999 TL olduğunu açıkladı.