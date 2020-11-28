TCL 20 5G'nin Render Görüntüleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Bu sene içerisinde TCL 10 serisini çıkaran Çinli akıllı telefon üreticisi TCL'in piyasaya süreceği yeni telefonu ortaya çıktı. TCL 20 5G olarak adlandırılacak olan bu cihaz orta segment sınıfında yer alacak.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, TCL 10 serisi cihazlarını çıkarmıştı. Bu seride TCL 10L, TCL 10 5G ve TCL 10 Pro modelleri yer alıyordu. Görünüşe göre şirket, 2021'in başlarında 5G bağlantı özelliğine sahip yeni bir modelin daha duyurusunu gerçekleştirecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin çıkaracağı bu orta segment cihaz TLC 20 5G olacak. Üstelik 2021'in başında çıkacak olan bu cihazın render görselleri ve bazı özellikleri de akıllı telefon dünyasındaki güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı. Peki, TCL 20 5G kullanıcılarına neler sunacak gelin hep birlikte bakalım.

TCL 20 5G'nin ortaya çıkan bazı özellikleri

Telefonun 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip ekranının tam ortasında 8 MP'lik selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise üç adet kamera yer alıyor: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens.

TCL 20 5G, gücünü Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 690 yonga setinden alıyor. Bu yonga, hem 'standalone' hem de 'non-standalone' modlarda cihaza 5G bağlantı desteği sunuyor.

6 GB RAM'e sahip olan cihazın 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor ki depolama alanı microSD kart ile artırılabiliyor. Bunlara ek olarak 4.500 mAh gibi gayet yeterli diyebileceğimiz bir bataryaya sahip olan telefon, 3,5 mm kulaklık girişiyle birlikte geliyor.

TCL 20 5G'nin yukarıdaki görseline baktığımızda sol tarafında Google Asistan düğmesi ve SIM kart / microSD kart yuvasının yer aldığı görülüyor. Sağ tarafta ise ses açma kapama düğmeleri ve parmak izi okuyucu sensörün de dâhili olarak bulunduğu güç düğmesi yer alıyor.