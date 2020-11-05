TCL 10 SE, Uygun Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

TCL, uygun fiyatlı telefonu 10 SE'yi Türkiye'de satışa sundu. Bütçe dostu telefon, performans açısından benzersiz olmasa da fiyatıyla orantılı özelliklere sahip. TCL'ye göre 10 SE, Türkiye'de iki farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor.

Çinli teknoloji şirketi TCL, kısa bir süre önce duyurduğu yeni telefonu 10 SE'yi Türkiye'de satışa sundu. Uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan TCL 10 SE, yüksek performansı pek de önemsemeyen tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki TCL'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni telefon, tüketicilere ne gibi özellikler sunuyor?

TCL 10 SE, 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Çentikli yapıdaki bu ekranda 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Kullanıcılar, bu ön kamerayı kullanarak 1080p 30 fps video çekimleri gerçekleştirebiliyorlar. Telefondaki parmak izi okuyucu sensörse ekranda değil, arka panelde yer alıyor.

TCL 10 SE işte böyle görünüyor

TCL'nin Türkiye pazarındaki yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 15 watt hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 4000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca TCL 10 SE, On-The-Go olarak isimlendirilen tersine şarj özellğini de bünyesinde barındırıyor.

Telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumu 48 MP ana kameraya ek olarak 5 MP ve 2 MP çözünürlük sunan iki kamera daha içeriyor. Kullanıcılar, bu kamera kurulumunu kullanarak farklı modlarda fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirebiliyorlar.

TCL 10 SE teknik özellikleri

Ekran: 6,52 inç, HD+ (1600 x 720) piksel çözünürlük

6,52 inç, HD+ (1600 x 720) piksel çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

TCL'nin açıklamalarına göre 10 SE, kar gümüşü ve buz siyahı olarak isimlendirilen iki farklı renkte satın alınabiliyor. Şirket, telefonun tavsiye edilen satış fiyatının 2,499 TL olduğunu ifade ediyor.