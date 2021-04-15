TCL 20 Ailesi Duyuruldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri

TCL, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden dört farklı modelden oluşan TCL 20 ailesini duyurdu. Yeni akıllı telefonlar, şık tasarımları ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarırken; sınıflarına göre ortalama donanım özellikleri sunuyorlar.

Kısa süre önce anavatanı Çin'de geniş bir lansman etkinliği gerçekleştiren TCL, dünyanın ilk hem katlanabilen hem uzayabilen akıllı telefon konsepti TLC Fold ‘n Roll'u tanıtmıştı. TCL, aynı etkinlikte dört farklı modelden oluşan TCL 20 ailesini de resmen duyurdu.

TCL 20 Pro 5G, TCL 20L ve TCL 20L+ ve TCL 20S'ten oluşan TCL 20 ailesinin en üst düzey üyesi, adından da anlaşılabileceği gibi TCL 20 Pro 5G. TCL'nin şu ana kadar piyasaya sürdüğü en iddialı modellerden biri olan TCL 20 Pro 5G, hem tasarımı hem de özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekebilecek bir akıllı telefon.

6,67 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen TCL 20 Pro 5G, Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. Yüzde 93 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan akıllı telefon, gücünü aldığı Snapdragon 750G 5G işlemciyi 6GB RAM ve 256GB depolama ile destekliyor.

Dörtlü bir kamera kurulumuyla karşımıza çıkan TCL 20 Pro 5G, 48 MP çözünürlük sunan Sony IMX582 sensörü ana kamera olarak kullanırken; 16 MP'lik bir ultra geniş açı kameraya, 2 MP makro kameraya ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Cihazın ekranındaki delikte ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Büyük oranda aynı akıllı telefonlar olan TCL 20L, TCL 20L+'ın aralarındaki en temel farkı kamera kurulumları oluşturuyor. Yine 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olan akıllı telefonlar, orta segment bir işlemci olan Snapdragon 662'den güç alıyorlar. TCL 20L; 6 GB RAM, 128 GB depolama sunarken; TCL 20L+'ta depolama alanı 256 GB'a çıkıyor.

Her ikisi de dörtlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonlardan TCL 20L; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahipken; TCL 20L+'ta 64 MP ana kamera bulunuyor. Ayrıca her iki telefonda da 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut.

Son model olan TCL 20S ise TCL 20L+'ın Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek özel bir versiyonundan ibaret olacak ve farklı bir işlemciden güç alacak. Yapılan açıklamalara göre TCL 20 ailesinin fiyatları şu şekilde olacak;