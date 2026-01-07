TCL'in CES 2026'da Yaptığı Tüm Duyurular: SQD-Mini LED, Yeni Televizyonlar, Ev Ürünleri ve Dahası

Dünyanın en önde gelen televizyon ve görüntü teknolojileri şirketlerinden olan TCL de CES 2026'da yerini aldı. İşte şirketin yaptığı duyurular.

Tüm teknoloji dünyasının beklediği CES 2026 fuarı ABD’nin Las Vegas şehrinde devam ediyor. 9 Ocak gününe kadar sürecek fuarda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yeni ürün ve teknolojilerini sergiliyorlar. Dünyanın en önde gelen görüntü teknolojileri ve televizyon firmalarından biri olan TCL de bunlardan biri.

Dünyanın 1 numaralı Mini LED ve ultra büyük ekran TV markası olarak nitelendirilen TCL, CES 2026 Fuarı’nda yeni nesil görüntü teknolojileri ve yapay zekâ destekli ürün portföyünü sergiledi. İlk kez sergilenen ekran panelleri, görüntü teknolojileri ve ürünlerinin yanı sıra akıllı yaşam, sürükleyici eğlence ve üretkenliği ileriye taşıyan kapsamlı bir akıllı cihaz ekosistemi de duyuruldu.

SQD-Mini LED başta olmak üzere görüntü teknolojileri

TCL, büyük ekranlardan küçük ekranlara kadar uzanan geniş ürün gamıyla görüntü teknolojilerinin sınırlarını zorlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda TCL, CES 2026’da Mini LED performansında devrim niteliğinde bir adım olarak konumlandırılan SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirildi.

Bu teknoloji, geleneksel Mini LED’lerdeki yerel karartma bölgelerini Precise Dimming Series yapısına dönüştürerek ekran genelinde çok daha hassas bir ışık kontrolü sağlıyor ve parlak alanlar ile gölgelerde üstün bir görüntü performansı sunuyor. TCL’nin sektör lideri Super QLED teknolojisi ve Ultra Color Filter Panel ile desteklenen yapı, daha uzun kullanım ömrü, daha yüksek tepe parlaklığı ve gelişmiş renk performansı sağlarken, daha kararlı bir geniş renk gamı, daha hassas ışık kontrolü ve daha rafine bir görüntü deneyimi sunuyor.

TCL X11L

Fuarda sergilenen ürünler arasında SQD-Mini LED teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu TCL X11L de yer aldı. X11L, yüzde 100 BT.2020 AllScene geniş renk gamına ulaşırken, CSOT imzalı WHVA 2.0 Ultra Panel sayesinde daha yüksek doğal kontrast, daha güçlü renk performansı ve daha keskin görüntü kalitesi sunuyor. 20.736’ya kadar hassas karartma bölgesi ve 10.000 nit’e varan parlaklık değeriyle HDR içerikleri son derece canlı ve gerçekçi bir şekilde yansıtan X11L, yaklaşık 2 cm daha ince tasarıma da sahip.

Gemini entegrasyonu ve Dolby Vision 2

TCL’nin Google TV için Gemini entegrasyonu ve Dolby Vision 2 iş birlikleri de CES 2026’daki duyurular arasındaydı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan, Gemini destekli ilk “Always On” Google TV’nin ardından bu yılki modeller; geliştirilmiş Google Photos arama özellikleri, Nano Banana ve Veo ile sunulan yeni yaratıcı özellikler ve daha sezgisel etkileşim imkânlarıyla geleecek.

TCL, aynı zamanda Dolby Vision’ın yeni nesli olan Dolby Vision 2’yi de cihazlarına getireceğini duyurdu. İçerik zekası, sinematik detaylar ve izleme ortamı farkındalığıyla gelişmiş bir görüntü deneyimi sunmayı hedefleyen Dolby Vision 2’nin, 2026 yılı içinde OTA güncellemeleriyle TCL’nin X ve C serisi TV’lerine sunulması planlanıyor.

Akıllı yaşam ürünleri

TCL, görüntü teknolojilerinin ötesinde günlük yaşamı daha akıllı hale getirmeyi hedefleyen geniş bir yapay zeka destekli akıllı ev çözümlerini de sergiledi. Bu ürünler arasında TCL FreshIN 3.0 Klima, GeniusFresh Buzdolabı, AmeraClassic çamaşır ve kurutma makineleri serisi ile TCL AI SuperDrum çamaşır-kurutma makinesi var.

Bunun yanı sıra TCL akıllı kilitler; gelişmiş biyometrik güvenlik, yapay zeka destekli erişim ve kesintisiz akıllı ev kontrolü sunarken, TCL Smart Home Energy Solutions çözümleri; enerji dönüşümü, batarya ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca, yapay zeka destekli bir enerji ekosistemiyle modern evlerde enerji maliyetlerini düşürmeyi, verimliliği artırmayı ve düşük karbonlu bir yaşam tarzını desteklemeyi hedefliyor.

Eğlence alanında ise TCL, yapay zekadan faydalanarak görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor, daha akıllı etkileşimler ve içerik üretim deneyimleri sunuyor. PlayCube Projektör, sinema kalitesinde görüntüyü her ortama taşırken, dünyanın ilk modüler yapay zekâ destekli yardımcı robotu TCL AiMe, insan dokunuşunu akıllı yaşama entegre eden, gerçekçi ve uyarlanabilir bir etkileşim sunuyor.