TCL, Dünyanın İlk Yeni Nesil Mini-LED Teknolojisini Tanıttı

TCL, CES 2020 fuarında gelecek nesil televizyonlarında kullanacağı Vidrian Mini-LED teknolojisini tanıttı. Yeni teknoloji; daha fazla verimlilik, daha fazla ışık hassasiyeti ve her ortamda daha fazla parlaklık vadediyor.

Televizyon üretiminin önde gelen markalarından TCL, CES 2020'de gelecek nesil Vidrian Mini-LED teknolojisini ilk kez tanıttı. Şirket, televizyonlarında güçlü görüntü performansı sunmak için ekran teknolojisinde yeniliğe giderek pazarda öncü olmayı hedefliyor.

TCL'nin yeni Vidrian Mini-LED teknolojisi, yarı iletken devre kullanan ve kristal netliğinde bir cama yerleştirilmiş binlerce mini LED'i barındıran dünyanın ilk panel teknolojisi oldu. Yeni nesil teknoloji, LCD LED televizyonların görüntü performansını keskin kontrast, yüksek parlaklık ve uzun ömürlü performans seviyelerine çıkarıyor.

Mini-LED teknolojisi, TCL'nin 8K LCD panelleri ile birleştirildiğinde yüksek performanslı arka ışık teknolojisi, kullanıcıların tüm aydınlatma koşullarında kesintisiz bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. 65 inç ve üstünde cam tabakalara yerleştirilen mikrometre ölçekteki küçük ışık kaynakları, televizyon ekranının her bir bölgesinde hassas ışık seviyelerini ayrı ayrı kontrol ediyor.

Şirketin yarı iletken devreyi kristal bir alt tabaka ile birleştiren yeni teknolojisi, daha fazla verimlilik, daha fazla ışık hassasiyeti ve daha fazla parlaklık sağlayacak. TCL, 8 milyar dolara yakın yatırım yaparak yakın zamanda açtığı panel üretim tesisi sayesinde Vidrian Mini-LED teknolojisine sahip LCD panellerin tüm tasarım ve üretim sürecini kendisi yürütüyor. TCL'nin Vidrian Mini-LED teknolojisiyle desteklenen yüksek performanslı 8K HDR TV'ler şu anda şirketin CES 2020 fuarındaki standında tanıtılıyor.