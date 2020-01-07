Japon teknoloji devi Sony, heyecanla beklenen yeni LED ve OLED TV modellerini bu yıl 77’ncisi düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 kapsamında gün yüzüne çıkardı. Televizyon sektörünün köklü markası, en son model TV’leri ile kullanıcıların hayatına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.
Sony’nin tanıttığı televizyonlar arasında Master Series A9S 4K OLED TV, Z8H 8K LED TV ve X950H 4K LED TV gibi premium modeller bulunuyor. Sony'nin tüm yeni TV'leri Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit ve AirPlay 2 ile entegre bir şekilde çalışıyor.
Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan Sony’nin 2020 model LED ve OLED TV’lerinin özelliklerine yakından bakalım. Bu arada fiyatların ilkbahar aylarında açıklanacağı bilgisini de araya sıkıştıralım.
Z8H 8K LED TV
- 75 ve 85 inç boyut
- 8K çözünürlük
- Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate
- LED arka aydınlatma
- Frame-Tweeter: Sony'nin sesin doğrudan ekran görüntüsünden geldiği algısını artıracağını iddia ettiği özelliği.
- Yeni arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda
- Daha küçük TV üniteleri için iki konumlu stand
- Yeni Ortam Optimizasyonu
- Triluminos ekran
- Dolby Vision / Atmos desteği
- Eller serbest özelliği
- Android 9 Pie
- 4K 120 FPS
- Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği
Master Series A9S 4K OLED TV
- 48 inç ekran
- Küçük ve merkezi alüminyum stand
- Master Series görüntü kalitesi
- Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate
- Piksel Kontrast Güçlendirici
- Akustik Yüzey Sesi
- X-Motion Netliği
- Yeni Ortam Optimizasyonu
- Triluminos Ekran
- Android 9 Pie
- Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği
A8H 4K OLED TV
- 55 ve 65 inç boyutlar
- Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate
- Yüksek parlaklıktaki renkleri zenginleştiren Piksel Kontrast Güçlendirici
- X-Motion Clarity teknolojisi
- Akustik Yüzey Sesli iki subwoofer
- Dolby Atmos desteği
- Dolby Vision HDR
- Yeni Ortam Optimizasyonu
- Triluminos ekran
- Android 9 Pie
- Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği
X950H 4K LED TV
- 49, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlar
- Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate
- LED arka aydınlatma
- X-Wide Angle teknolojisi (49 inç model hariç)
- Geliştirilmiş Akustik Çoklu Ses
- Yeni Ortam Optimizasyonu
- Triluminos Ekran
- Dolby Vision / Atmos desteği
- Eller serbest özelliği
- Android 9 Pie
- Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği
X900H 4K LED TV
- 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlar
- LED arka aydınlatma
- Akustik Çoklu Ses (55 inç hariç)
- Dolby Vision / Atmos desteği
- Bi-amp, X-Dengeli Hoparlör (yalnızca 55, 65 ve 75 inç modeller için mevcut)
- Triluminos ekran
- Android 9 Pie
- Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği
- 4K 120 fps
- Nextgen TV