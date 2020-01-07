Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’nin en hareketli markalarından biri olan Sony, göz alıcı bir netlik sunan yeni LED ve OLED TV modellerini tanıttı. Yeni Sony TV'lerin en dikkat çeken özelliği ise üstün bir netleme özelliğine sahip olması.

Japon teknoloji devi Sony, heyecanla beklenen yeni LED ve OLED TV modellerini bu yıl 77’ncisi düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020 kapsamında gün yüzüne çıkardı. Televizyon sektörünün köklü markası, en son model TV’leri ile kullanıcıların hayatına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.

Sony’nin tanıttığı televizyonlar arasında Master Series A9S 4K OLED TV, Z8H 8K LED TV ve X950H 4K LED TV gibi premium modeller bulunuyor. Sony'nin tüm yeni TV'leri Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit ve AirPlay 2 ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan Sony’nin 2020 model LED ve OLED TV’lerinin özelliklerine yakından bakalım. Bu arada fiyatların ilkbahar aylarında açıklanacağı bilgisini de araya sıkıştıralım.

Z8H 8K LED TV

75 ve 85 inç boyut

8K çözünürlük

Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate

LED arka aydınlatma

Frame-Tweeter: Sony'nin sesin doğrudan ekran görüntüsünden geldiği algısını artıracağını iddia ettiği özelliği.

Yeni arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda

Daha küçük TV üniteleri için iki konumlu stand

Yeni Ortam Optimizasyonu

Triluminos ekran

Dolby Vision / Atmos desteği

Eller serbest özelliği

Android 9 Pie

4K 120 FPS

Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği

Master Series A9S 4K OLED TV

48 inç ekran

Küçük ve merkezi alüminyum stand

Master Series görüntü kalitesi

Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate

Piksel Kontrast Güçlendirici

Akustik Yüzey Sesi

X-Motion Netliği

Yeni Ortam Optimizasyonu

Triluminos Ekran

Android 9 Pie

Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği

A8H 4K OLED TV

55 ve 65 inç boyutlar

Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate

Yüksek parlaklıktaki renkleri zenginleştiren Piksel Kontrast Güçlendirici

X-Motion Clarity teknolojisi

Akustik Yüzey Sesli iki subwoofer

Dolby Atmos desteği

Dolby Vision HDR

Yeni Ortam Optimizasyonu

Triluminos ekran

Android 9 Pie

Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği

X950H 4K LED TV

49, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlar

Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate

LED arka aydınlatma

X-Wide Angle teknolojisi (49 inç model hariç)

Geliştirilmiş Akustik Çoklu Ses

Yeni Ortam Optimizasyonu

Triluminos Ekran

Dolby Vision / Atmos desteği

Eller serbest özelliği

Android 9 Pie

Apple AirPlay 2, HomeKit, Google Home, Amazon Alexa desteği

X900H 4K LED TV