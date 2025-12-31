TCL, Beyaz Yakalıları Mest Edecek Yeni Tableti Note A1 NxtPaper'ı Duyurdu: İşte Fiyatı!

TCL, E Ink cihazlara alternatif olacak yeni ürünü Note A1 NxtPaper'ı duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan cihaz, satışa sunulduğu bölgelerde büyük ilgi görecek gibi görünüyor. İşte TCL Note A1 NxtPaper'ın özellikleri ve fiyatı...

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TCL'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Note A1 NxtPaper" olarak isimlendirdiği yeni ürününü duyurdu. E Ink cihazlara yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkan ürün, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Oldukça şık bir tablet gibi görünen TCL Note A1 NxtPaper, toplantı notu alma, çizim yapma, yazı yazma ve okuma gibi üretken görevler için tasarlanan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şirketin tescilli ekranı NxtPaper Pure Display teknolojisini kullanan ürün, 2200 x 1440 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11.5 inç Canvas Color ekrana ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda TCL Note A1 NxtPaper

MediaTek Helio G100 işlemciden güç alan TCL Note A1 NxtPaper, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine edildi. 13 MP otomatik odaklama özelliği sunan kamera, çift hoparlör ve sekiz mikrofonla donatılan ürün, 33W hızlı şarj desteği sunan 8.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 5,5 mm kalınlığındaki TCL Note A1 NxtPaper, Bluetooth 5.3, USB Type-C ve harici klavye bağlantısı için POGO pin bağlantısı da sunuyor.

TCL tarafından yapılan açıklamaya göre Note A1 NxtPaper, 419 dolar karşılığında satın alınabilecek. İlk aşamada Kickstarter üzerinden satışa sunulacak ürün, sonraki dönemlerde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tüketicilerle buluşacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.