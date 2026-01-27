TCL, Büyük Ekran Deneyiminin Çıtasını Yükselten QD Mini LED ve XL Ekranların Avantajlarını Açıkladı

TCL, QD Mini LED teknolojisi ve büyük ekran odaklı XL ürün kategorisiyle televizyon deneyimini yalnızca izleme alışkanlığı olmaktan çıkararak sinema kalitesinde bir yaşam alanına dönüştürecek.

Küresel televizyon pazarında büyük ekranlara olan ilginin hızla artması, görüntü teknolojilerinde de kalite arayışını beraberinde getiriyor. Dünyada en çok satan televizyon markalarından biri olan TCL de** QD Mini LED teknolojisini XL ekran kategorisiyle birleştirerek**, yalnızca daha büyük değil, aynı zamanda çok daha güçlü bir görsel deneyim sunan yeni bir televizyon anlayışı ortaya koyuyor.

LED’in yüksek parlaklık kapasitesi ile Quantum Dot teknolojisinin renk doğruluğunu buluşturan QD Mini LED yapısı, büyük ekranlarda görüntü performansının sınırlarını ileri taşımayı vadediyor.

QD Mini LED ile XL ekranlarda yeni performans standardı

QD Mini LED teknolojisi, özellikle 75 inç ve üzeri büyük ekranlarda sunduğu yüksek parlaklık kapasitesi, hassas ışık kontrolü ve renk doğruluğuyla büyük ekran segmentinde yeni bir kalite standardı oluşturuyor. Mini LED arka aydınlatma sistemi sayesinde binlerce hassas karartma bölgesi üzerinden ışık çok daha kontrollü biçimde yönetiliyor, bu da karanlık sahnelerde derin siyahlar, aydınlık sahnelerde ise güçlü ve dengeli bir parlaklık etkisi sağlıyor. Quantum Dot katmanı ise renkleri daha saf, daha canlı ve daha geniş bir renk gamıyla sunarak büyük ekranlarda görüntü kaybı yaşanmadan yüksek görsel doğruluk elde edilmesine imkân tanıyor.

QD Mini LED paneller, 5000 nit seviyelerine ulaşabilen parlaklık kapasitesiyle HDR içeriklerde çok daha çarpıcı bir derinlik yaratıyor. yaratıyor. Aynı zamanda diğer ekran teknolojilerine kıyasla daha uzun ve stabil kullanım ömrü sunması, piksel yanma riski taşımaması ve büyük ekranlarda maliyet avantajı sağlaması, bu teknolojiyi XL segment için en doğru çözüm hâline getiriyor.

QD Mini LED ile büyük ekranlarda gerçek sinema deneyimi

Pazar araştırma ve teknoloji analizleri alanında bağımsız bir araştırma kuruluşu olan ve dünya çapında referans kabul edilen Omdia verilerine göre Mini LED teknolojisi, 2024 itibarıyla premium segmentte diğer ekran teknolojilerini geride bırakarak en çok tercih edilen görüntü teknolojisi hâline geldi. QD Mini LED ise Mini LED’in sunduğu bu yapıyı Quantum Dot teknolojisiyle birleştirerek, özellikle ultra büyük ekranlarda çok daha dengeli, parlak ve gerçekçi bir görüntü performansı sağlıyor.

TCL, Mini LED teknolojisini seri üretime taşıyan öncü markalardan biri olarak bugün QD Mini LED alanında en geniş ürün portföylerinden birine sahip. Ultra büyük ekran (85 inç ve üzeri) segmentinde küresel ölçekte lider konumda yer alan TCL, XL kategorisinde yalnızca ekran boyutunu büyütmekle kalmıyor, büyük ekran deneyiminin kalite algısını da yeniden tanımlıyor. QD Mini LED teknolojisi sayesinde büyük ekran televizyonlar, sinema salonu hissini ev ortamına taşıyan bir görsel merkez hâline geliyor.