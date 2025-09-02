Türkiye’de tablet pazarı her geçen gün yeni modellerle büyüyor. Kullanıcıların hem günlük ihtiyaçlarına hem de iş odaklı beklentilerine cevap verecek cihazlar öne çıkıyor. TCL de bu alandaki adımıyla ürün yelpazesine üç yeni tablet ekledi.

TCL, Türkiye’deki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, TAB 10L Gen 4, TAB 11 Gen 2 ve NXTPAPER 14 modellerini satışa sundu. Ekran yapısı, pil gücü ve donanım özellikleriyle öne çıkan bu üç tablet, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Yeni tabletler giriş seviyesinden büyük ekranlı üst modellere kadar farklı kullanım alanlarına hitap ediyor. Hafif ve taşınabilir yapısıyla TAB 10L Gen 4 günlük ihtiyaçlara odaklanırken, TAB 11 Gen 2 hem iş hem eğlence için dengeli bir seçenek sunuyor. Daha büyük ve göz dostu ekranıyla NXTPAPER 14 ise uzun süreli kullanımlarda öne çıkıyor.

TCL TAB 10L Gen 4

10.1 inç ekran ve hafif tasarımıyla öne çıkan model, temel kullanım için geliştirildi. MediaTek işlemci, Android 15 desteği ve 6000 mAh bataryasıyla günlük işlerde yeterli performans sunuyor. Fiyatı ise 6.999 TL.

10.1” IPS ekran, 400 nit parlaklık

MediaTek MT8786 işlemci

Android 15 işletim sistemi

4 GB RAM, 128 GB depolama (1 TB’a kadar artırılabilir)

6000 mAh batarya, 18W hızlı şarj (kutudan 10W adaptör)

2 MP ön kamera, 5 MP arka kamera

Ağırlık: 450 g, Kalınlık: 7,55 mm

TCL TAB 11 Gen 2

11 inç ekranı ve ince çerçeveleriyle dikkat çeken TAB 11 Gen 2, hem iş hem eğlence için tasarlandı. Uzun pil ömrü, Helio G80 işlemci ve opsiyonel kalem desteğiyle üretkenlik odaklı bir seçenek sunuyor. Fiyatı ise 8.499 TL.

11” FHD+ ekran

MediaTek Helio G80 işlemci

6 GB RAM, 256 GB depolama

8000 mAh batarya, 13 saate kadar video izleme

5 MP ön kamera, 8 MP arka kamera (flaşlı)

IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılık

Opsiyonel T-Pen desteği

Ağırlık: 512 g

TCL NXTPAPER 14

14,3 inç ekranı ve kâğıt benzeri NXTPAPER teknolojisiyle öne çıkan model, uzun süreli kullanımda göz konforu sağlıyor. Büyük ekranına rağmen ince ve şık yapısıyla hem iş hem eğlenceye yönelik güçlü bir seçenek olarak sunuluyor. Fiyatı ise 17.999 TL.

14,3” 2.4K NXTPAPER 3.0 ekran

MediaTek Helio G99 işlemci

8 GB RAM (+8 GB sanal RAM)

256 GB depolama

10.000 mAh batarya, 33W hızlı şarj

Ön Kamera: 13 MP + 5 MP çift kamera

Arka kamera: 8 MP kamera

Opsiyonel T-Pen desteği

Kalınlık: 6,95 mm, Ağırlık: 750 g

TCL’in yeni tabletleri Türkiye’de farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Kompakt yapıda günlük kullanıma uygun modellerden, üretkenlik ve göz konforunu öne çıkaran seçeneklere kadar genişleyen bu ürün gamı TCL'in tablet ailesini daha da zenginleştirdi.