TCL, yeni akıllı gözlüklerini duyurdu. "RayNeo Air 3s" ve "RayNeo Air 3s Pro" isimli gözlükler, dikkat çekici özelliklerine rağmen uygun sayılabilecek fiyatlardan satılacaklar. Peki TCL'nin yeni gözlükleri neler sunuyorlar?

Çinli teknoloji devi TCL, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı gözlük modellerini duyurdu. "RayNeo Air 3s" ve "RayNeo Air 3s Pro" olarak isimlendirilen akıllı gözlük modelleri, dikkat çeken özellikleri ve kabul edilebilir fiyatı ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte TCL'nin akıllı gözlüklerine yakından bakalım.

Tasarım ve donanım açısından büyük oranda aynı olan akıllı gözlükler, 2D modunda 1920 x 1080 piksel ve 3D modunda 3840 x 1080 çözünürlük sunan 0.6 inç boyutlu ekranlarla donatıldılar. iPad Pro'daki çift yığınlı OLED teknolojisine sahip olan mini LED ekran, 1.200 nit tepe parlaklık noktasına ve 20 farklı parlaklık ayarına sahip. Burun üzerindeki ağırlığı dengelemek için özel olarak tasarlanan gözlükler, uzun süreli kullanımlar için de hâyli konforlu olacak gibi görünüyor.

Karşınızda TCL RayNeo Air 3s Pro

TCL'nin yeni akıllı gözlükleri, varsayılan olarak 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. Ancak dileyen kullanıcılar, video izlerken 120 Hz'ye geçiş yapabilecekler. Parlaklığı artıran ve ışık kirliliğini %15 oranında azaltan Peacock Optical Engine 2.0 teknolojisine sahip olan gözlüklerden RayNeo Air 3s, dört hoparlörlü bir stereo sisteme sahip. Pro modelde ise tüm bunlara ek olarak 3D surround ses, ön kalkan, şarj adaptörü ve farklı göz bebekleri arasındaki mesafelerde görüntü netliğini optimize etmek için tasarlanmış Eyebox teknolojisi yer alıyor.

TCL RayNeo Air 3s ise böyle görünüyor:

TCL'nin yeni akıllı gözlükleri, reçeteli lenslerle de kullanılabilecek. Bu bağlamda; 1000 dereceye kadar miyop ve 800 dereceye kadar hipermetrop hastaları, doktorlarından alacakları reçeteleri bu akıllı gözlüğe uyarlatabilecekler.

TCL tarafından yapılan açıklamaya göre RayNeo Air 3s modeli için 205 dolar ödeme yapılması gerekecek. TCL RayNeo Air 3s Pro'nun fiyatı ise 220 dolar olarak açıklandı. Çin'de satışa sunulan gözlüklerin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı belli değil.