Türk Dil Kurumu, "2024 Yılının Kelimesi"ni seçmek için oylama başlattı. İsteyen herkes, 7 finalist arasından kazanmasını istediği kelime veya kavramı seçebilecek.

Dünya çapından büyük sözlükler, her yıl o yıl en çok popüler olan kelimeler arasından “Yılın Kelimesi”ni seçiyordu. Şimdi ise ülkemizde Türk Dil Kurumundan (TDK) bu tarz bir hamle geldi.

TDK, resmî sitesinden “Yılın Kelimesi” oylaması başlattı. İsteyen herkesin katılabildiği oylamada 7 finalist yer alıyor. Bu kelimeler ve kavramlar, uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 7’ye düşürülmüş

“2024 Yılı Kelimesi” için finale kalanlar

Algoritma

Dijital Yorgunluk

Kalabalık Yalnızlık

Merhamet

Yabancılaşma

Yapay Zekâ

Yozlaşma

Yukarıya baktığımızda finale kalanların çoğunluğunun internet çağıyla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle “yapay zekâ” ve “algoritma” kelimeleri dikkat çekiyor. Bilindiği üzere bu yıl yapay zekâ yılı olmuştu. Bu yüzden bu listeye girmeleri anlaşılabilir bir durum.