Dünya çapından büyük sözlükler, her yıl o yıl en çok popüler olan kelimeler arasından “Yılın Kelimesi”ni seçiyordu. Şimdi ise ülkemizde Türk Dil Kurumundan (TDK) bu tarz bir hamle geldi.
TDK, resmî sitesinden “Yılın Kelimesi” oylaması başlattı. İsteyen herkesin katılabildiği oylamada 7 finalist yer alıyor. Bu kelimeler ve kavramlar, uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 7’ye düşürülmüş
“2024 Yılı Kelimesi” için finale kalanlar
- Algoritma
- Dijital Yorgunluk
- Kalabalık Yalnızlık
- Merhamet
- Yabancılaşma
- Yapay Zekâ
- Yozlaşma
Yukarıya baktığımızda finale kalanların çoğunluğunun internet çağıyla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle “yapay zekâ” ve “algoritma” kelimeleri dikkat çekiyor. Bilindiği üzere bu yıl yapay zekâ yılı olmuştu. Bu yüzden bu listeye girmeleri anlaşılabilir bir durum.
“2024 Yılının Kelimesi” için oy kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Sonrasında karşınıza çıkan sayfadan kazanmasını istediğiniz kelimeyi seçip “Oyla” seçeneğine basmanız yeterli. TDK, yüksek sayıda katılımın beklendiğini aktarırken sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi paylaşmadı.