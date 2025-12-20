Elektrik, Su, Doğal Gaz Kesintilerini Takip Edebileceğiniz İnternet Siteleri ve Uygulamalar

En beklenmedik anda yaşanan elektrik, su veya doğal gaz kesintisi hepimizin canını sıkan durumlardan. Peki bu kesintinin ne kadar süreceğini nereden ve nasıl öğrenebilirsiniz?

Tam işe odaklanmışken elektriğin gitmesi ya da duştayken suyun kesilmesi hepimizin korkulu rüyası. Böyle anlarda ilk yaptığımız şey hemen telefona sarılıp "Ne zaman gelecek?" diye sağa sola bakmak oluyor.

Biz de böyle durumlarda anında bilgi sahibi olabilmenizi çin hayatınızı kolaylaştıracak, bulunduğunuz bölgedeki planlı veya plansız tüm elektrik, su ve doğal gaz kesintilerini anlık olarak takip edebileceğiniz yöntemleri sizler için bir araya getirdik.

Elektrik kesintileri nasıl takip edilir?

Elektrik kesintisi sorgulama denilince akla gelen ilk yöntem, hizmet aldığınız dağıtım şirketinin dijital kanallarıdır. Türkiye'de bölgelere göre ayrılan bu şirketler, artık mobil uygulamalar üzerinden anlık bilgi veriyor.

Elektrik Arıza İhbar Uygulaması : Hemen hemen tüm dağıtım şirketlerinin ortak kullandığı veya entegre olduğu sistemdir. "Elektrik Arıza İhbar" uygulamasını telefonunuza indirerek, konumunuzu seçip planlı bakım çalışmalarını veya anlık arızaları harita üzerinden görebilirsiniz.

: Hemen hemen tüm dağıtım şirketlerinin ortak kullandığı veya entegre olduğu sistemdir. "Elektrik Arıza İhbar" uygulamasını telefonunuza indirerek, konumunuzu seçip planlı bakım çalışmalarını veya anlık arızaları harita üzerinden görebilirsiniz. Bölgesel Dağıtım Şirketlerinin Siteleri (BEDAŞ, AYEDAŞ, Enerjisa vb.): İstanbul'da yaşıyorsanız Avrupa yakası için BEDAŞ, Anadolu yakası için AYEDAŞ internet sitelerindeki "Planlı Kesintiler" sayfasını sık kullanılanlara ekleyin. Diğer şehirler için Enerjisa, Gediz, Uludağ gibi yerel dağıtıcınızın sitesinden "arıza sorgulama" yapabilirsiniz.

Su kesintileri nasıl takip edilir?

Su kesintileri genellikle belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından yönetilir. Burada en garanti yol, şehrinizin su idaresinin resmî sayfasını kontrol etmektir.

İSKİ, ASKİ ve İZSU Mobil Uygulamaları : İstanbul (İSKİ), Ankara (ASKİ) ve İzmir (İZSU) gibi büyükşehirlerde yaşıyorsanız, bu kurumların kendi mobil uygulamalarını indirin. "Su Kesintileri" sekmesinden mahalle mahalle saat kaçta su verileceğini öğrenebilirsiniz.

: İstanbul (İSKİ), Ankara (ASKİ) ve İzmir (İZSU) gibi büyükşehirlerde yaşıyorsanız, bu kurumların kendi mobil uygulamalarını indirin. "Su Kesintileri" sekmesinden mahalle mahalle saat kaçta su verileceğini öğrenebilirsiniz. e-Devlet Kapısı: Telefonunuza ekstra uygulama indirmek istemiyorsanız, e-Devlet üzerinden "Su Kesintisi Sorgulama" yazarak bağlı olduğunuz belediyenin anlık verilerine ulaşabilirsiniz.

Doğal gaz kesintileri nasıl takip edilir?

Doğal gaz, güvenlik sebebiyle en hassas konudur. Kesinti takibinden ziyade, gaz kokusu veya basınç düşüklüğü durumunda hızlı hareket etmek gerekir.

Doğal Gaz Acil 187: Bu bir uygulama değil, 7/24 çalışan bir hattır ama çoğu dağıtım şirketinin (Örn: İGDAŞ, Başkentgaz) mobil uygulamasında "Acil Bildirim" butonu bulunur.

Bu bir uygulama değil, 7/24 çalışan bir hattır ama çoğu dağıtım şirketinin (Örn: İGDAŞ, Başkentgaz) mobil uygulamasında "Acil Bildirim" butonu bulunur. İnternet Siteleri Üzerinden Duyurular: Bölgenizdeki doğal gaz dağıtım şirketinin internet sitesindeki "Duyurular" veya "Kesinti Haritası" bölümleri, planlı bakım çalışmaları hakkında en net bilgiye erişmenizi sağlar.

Sosyal medya uygulamalarını da kullanın

Elektrik veya su idarenizin resmî X hesabını (Örn: @bedasdestek, @iskignmudurlugu) takip edin. Genellikle kullanıcılar "X Mahallesinde elektrik yok" diye yazdığında, kurumların sosyal medya ekipleri dakikalar içinde tahmini kesinti süresine dair bilgi paylaşmaktalar.