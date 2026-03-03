iPhone 17 Pro Max Renginde Samsung Galaxy S26 Ultra Gibi Görünen Telefon TECNO CAMON 50 Ultra Tanıtıldı

TECNO, CAMON 50 serisine Ultra isimli yepyeni bir model daha ekledi. Bu telefon, gelişmiş özellikleri uygun fiyata kullanıcılarla buluşturacak.

Gelişmiş özellikler sunan telefonlarıyla öne çıkmayı başaran ve Türkiye’de de ilgi gören bir marka olan TECNO, çok sevilen CAMON serisi telefonlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, harika özelliklerle donatılan ve Pro modelden bir üst seviyede olan CAMON 50 Ultra’yı resmen tanıttı.

TECNO CAMON 50 Ultra modeli, ön tarafında iPhone’ların Dinamik Adası’nı andıran bir tasarıma sahip. Kavisli tasarımla gelen ekranın çerçeveleri çok ince. Arkada ise sol üst tarafa pil şeklinde konumlandırılan 3’lü kamera kurulumu görüyoruz.

TECNO CAMON 50 Ultra neler sunuyor?

Telefon, 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı ve net bir görüntü deneyimi sunan bir ekranla geliyor. HDR10 desteği ve Gorilla Glass Victus 2 koruma sunan bu ekranda AMOLED panel kullanılmış. Parmak izi sensörü de ekranın altına yerleştirilmiş.

Cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7400 Ultra işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB’tan başlayan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Android 16 tabanlı HiOS 16 ile kutudan çıkacağını, 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC gibi özelliklere sahip olduğunu da ekleyelim.

Arka tarafta 50 MP ana, 3x optik zoom destekli 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş kamera var. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. IP69K suya ve toza dayanıklılıkla gelen cihaz, 6500 mAh’lik 45W destekli bir bataryaya da sahip. Henüz fiyatları açıklanmadı ancak 400 euro civarından başlaması bekleniyor.

TECNO CAMON 50 Ultra teknik özellikleri