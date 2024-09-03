TECNO, oyun sistemlerinden robotik köpeğe, dizüstü bilgisayarlardan nesnelerin yapay zekâsına pek çok ürünü IFA Berlin 2024'te sergileyecek.

TECNO, "temel yapay zeka stratejisini açıklamak ve AIoT ürün ekosistemini sergilemek üzere" IFA Berlin 2024'e katılacağını açıkladı. Firma bu yıl fuarda nesnelerin yapay zekâsına ürünlerle ve "Gelecek için İnovasyon" misyonuyla yer alacak.

Son yılların dikkat çeken firmalarından olan TECNO'nun fuarda öne çıkaracağı ürünleri arasında sektörün ilk birleşik AR gözlüğü ve taşınabilir Windows tabanlı oyun cihazı Pocket Go, dünyanın en küçük su soğutmalı oyun bilgisayarı MEGA MINI Gaming G1, olağanüstü dizüstü bilgisayarlar, yaşam tarzına yönelik cihazlar ve daha fazlası yer alacak.

TECNO'dan gösterişli stand

TECNO Genel Müdürü Jack Guo, "Yapay zeka destekli bir ekosistem geliştirmek, stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor." dedi. "Bu yıl 100. yıldönümü olan IFA gibi büyük etkinliklerde, dünya genelindeki kullanıcılara, özellikle de gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılara fayda sağlayan, TECNO'nun yenilikçi çözümleri aracılığıyla yapay zekanın zekasından ve rahatlığından mümkün olduğunca erken yararlanmalarını sağlayan yenilikçi yapay zeka odaklı yeteneklere sahip AIoT ürünlerimizi sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu, TECNO'nun değerinin altını çiziyor ve inovasyon lideri olarak sektördeki konumumuzu sağlamlaştırıyor." ifadesini kullandı.

IFA Berlin 2024'te TECNO standını ziyaret eden kullanıcılar, Pocket Go -AR sistemlerini, MEGA MINI Gaming G1 mini oyun bilgisayarını, Dynamic 1 robot köpeği ve yeni dizüstü bilgisayarları da deneyimleyebilecekler.

TECNO standında ayrıca firmanın yeni nesil True Air 1 TWS, Sonic 2 TWS ve TECNO'nun ilk OWS kulaklıkları olan yeni FreeHear 1 gibi kulaklıkları da yer alacak.